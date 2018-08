"Depinde cine decide, ca sunt mai multi antrenori acolo!" Ce se intampla cu Gnohere, singurul atacant ramas la FCSB: "Era 'piesa' daca avea doar un kilogram in plus!"

Mircea Rednic a revenit in Romania pentru a disputa un amical cu Daco-Getica.

Rednic va merge la derby-ul dintre FCSB si Dinamo si s-a amuzat atunci cand a fost intrebat de situatia lui Gnohere.

Ramas singurul atacant de meserie din lotul FCSB, Gnohere nu a jucat in prima etapa de campionat pentru ca are un kilogram in plus. Rednic, cel care l-a lansat pe Gnohere in fotbalul din Romania, a povestit ce se intampla la Dinamo cu Gnohere si nu s-a putut abtine sa nu trimita 'sageti' catre FCSB: "Depinde cine decide, ca acolo sunt mai multi antrenori!"

"Pai eu inseamna ca nici nu trebuia sa il iau, cum a venit... A venit, cat ursul era. Cand ai un jucator ca el... si asta a fost problema lui. Daca avea doar un kilogram, era 'piesa'. Eu ma bucuram, il pupam cand ajungea la un kil (n.red. de greutatea indicata). La mine, niciodata nu cred ca a fost sub trei kile. Dar juca. E un atacant care, daca are mingi in fata, o baga in poarta din orice pozitie. Asta e calitatea lui. Dar acum, asta e decizia antrenorului sau a antrenorilor, ca sunt mai multi antrenori pe acolo (n.red. referire la Gigi Becali)", a declarat Mircea Rednic.