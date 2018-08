Dinamo a fost prima care a negociat cu jucatorul dorit de FCSB! Salariul cerut de fotbalist: cati bani trebuie sa plateasca Becali ca sa-l ia

Lopez a negociat si cu Dinamo, insa cele doua parti nu au ajuns la un acord. Lopez le-a cerut dinamovistilor un salariu de 15.000 de euro pe luna.

"E adevarat, l-am vrut si noi. Florin Bratu a vorbit cu impresarul lui, dar nu s-a putut. Banii nu inseamna totul. Nu s-a putut si noi l-am luat pe Axente. Spun ca nu banii inseamna totul si puteti vedea că FCSB este echipa cu cele mai mari investitii din Romania, dar, cu toate acestea, in ultimii trei ani nu a reusit sa castige campionatul", a declarat Ionel Danciulescu pentru DigiSport.

Gigi Becali l-a vrut si in trecut pe Lopez. Patronul FCSB le-a propus ardelenilor un schimb cu Tade, insa CFR nu a fost de acord. In cele din urma, Lopez a fost cedat in Franta, la Lens. Acum, jucatorul este liber de contract.