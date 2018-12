FCSB - CFR CLUJ, ASTAZI | Dezvaluiri din vestiarul FCSB-ului! Tucudean a dezvaluit de ce a plecat: "El taie si spanzura acolo!" Ce a facut Mirel Radoi

Fost atacant la FCSB, George Tucudean a vorbit inaintea derby-ului despre perioada petrecuta in tricoul ros-albastru. El a reusit doar 3 goluri in campionat pentru FCSB. In prima parte din actualul sezon, Tucudean are deja 13 goluri la CFR.

Tucudean a dezvaluit ca Becali a decis sa-i rupa contractul, desi Mirel Radoi spunea la vremea aceea ca a fost decizia sa.

"Trebuia sa merg undeva, sa joc. Dinamo mi-a zis ca n-avea nevoie de mine. Sigur, sunt fotbalisti care asteapta, prefera sa stea trei sau patru luni pana primesc oferta care le convine, insa eu n-am vrut sa stau si am semnat cu FCSB.



E presiune mare din interior. Numai a patronului. Eu l-am prins putin in libertate, la inceput era inchis. Acolo conteaza doar parerea lui, el taie si spanzura, el a decis sa nu mai raman.



Mirel Radoi, antrenorul de atunci, si-a asumat-o. Eram trei dinamovisti in lot, eu, Luchin si Tamas, si am plecat toti trei" a declarat George Tucudean pentru Gazeta.