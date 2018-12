Un fost jucator de la FCSB face scandal! Ce a spus cand a auzit ca un coechipier e cu salariul la zi: "Poate el a primit banii! NU e normal! Dati-mi banii!"

Jucatorul sustine ca nu a fost platit in ultimele 2 luni.

Sepsi OSK a invins-o cu 3-0 pe Concordia Chaijna si a lasat echipa lui Dorinel Munteanu pe penultimul loc in Liga 1 la finalul anului. Fostul jucator la Pandurii si FCSB, Gabi Matei a redevenit titular luna aceasta dupa ce a lipsit de pe teren in noiembrie. La finalul partidei, Matei a avut un mesaj pentru conducerea clubului.

"Am luat primele doua goluri foarte usor, parca suntem copii. Trebuia sa facem fault la mijloc si aia era. Rezultatul e just si corect. Am inteles ca vor fi restructurari la echipa, ca vor veni jucatori noi. Trebuie sa ne pregatim acum pentru play-out. Oamenii din staff s-au plans ca le este rusine sa iasa pe strada dupa infrangerea asta? Oamenii din staff sa ne bage banii pe ultimele doua luni.

Gradinaru a spus ca avem banii la zi? Poate el are banii la zi, eu nu am banii la zi. Televiziunile sa faca ceva, sa ne luam banii la zi, nu sa venim sa jucam pe terenurile astea. Sa se faca un fond de salarii. Nu mi se pare normal ca in 2018 sa se intample asta. Eu vreau sa fiu platit la zi. Dati-mi banii!" a declarat Gabi Matei la Digi Sport.

Ce a spus Dorinel Munteanu

"Am pierdut si acest joc, trecem printr-o perioada foarte grea. Astazi am intalnit o echipa puternica, o echipa buna. Eu cred ca la primul gol a fost un fault. La al doilea gol, nu am facut fault tactic pe un contra-atac bun al lor. E dureros ce se intampla, dar sunt convins ca echipa va arata in primavara altfel.

Eu sunt sigur ca inaintea acestui joc li s-au dat niste bani. Dar, mie imi e gandul la altceva, avem probleme mari in joc. E nevoie de cativa jucatori, pentru a arata altfel. E necesar sa se aduca jucatori noi. Conducerea decide daca eu pot ajuta. N-au cum sa fie multumiti, avand in vedere rezultatele, dar eu am vorbit cu domnul Tanase inainte de acest joc si am facut o strategie. Am stabilit ce transferuri sa facem, e clar ca asa nu se mai poate" a spus Dorinel Munteanu.