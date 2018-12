FCSB - CFR Cluj, astazi | Olaroiu ii ia apararea lui Dica: "E mult mai greu sa faci ce face Dica decat ce fac eu!" Ce spune despre derby

Olaroiu ii ia apararea fostului sau elev.

Criticat din ce in ce mai des la FCSB, Nicolae Dica are un aliat important: Cosmin Olaroiu! Impreuna, cei doi au fost in centrul celei mai mari performante a FCSB-ului in cupele europene - semifinala Cupei UEFA!

"E mai grea treaba lui decat a mea. E mult mai greu sa faci ce face Dica decat ce fac eu. E simplu de inteles. El trebuie sa treaca prin etapa asta si toate lucrurile care i se intampla acum il vor cali. El stie adevarul, eu stiu adevarul.



CFR e echipa mai matura, din cate am inteles, si mai constanta. Dar nu stiu exact, ca nu am vazut nici un meci, ca sa spun cum joaca CFR si cum joaca Steaua" a declarat Cosmin Olaroiu pentru Telekom Sport.