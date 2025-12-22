FCSB, cea mai în formă echipă din România! Cum arată clasamentul Superligii din ultimele 10 etape

Campioana en-titre FCSB reprezintă echipa cu cea mai bună formă din Superliga României. Clasamentul ultimelor 10 runde. 

Victoria de pe Arena Națională din derby-ul cu Rapid, scor 2-1, a dus-o pe FCSB în fruntea clasamentului Superligii din ultimele 10 etape desfășurate. 

FCSB, lideră în clasamentul Superligii din precedentele 10 runde

Campioana en-titre a strâns, în precedentele 10 runde, 21 de puncte. Roș-albaștrii au înregistrat 6 victorii, 3 remize și o singură înfrângere, respectiv un golaveraj de 18-8. 

Ultima oară când elevii lui Elias Charalambous au pierdut în primul eșalon s-a întâmplat pe 18 octombrie, în deplasarea împotriva „lanternei roșii” Metaloglobus București. 

Oțelul Galați și „U” Cluj o urmează pe FCSB

Podiumul celor mai în formă formații din primul eșalon este completat de către Oțelul Galați (20 de puncte) și „U” Cluj (19). 

Dinamo se menține bine și în ierarhia ultimelor 10 etape. „Câinii” ocupă locul 4 cu 18 puncte, urmați de liderul Rapid (17) și revelația FC Botoșani (16).  

Situația Universității Craiova

În topul precedentelor 10 runde, Universitatea Craiova se poziționează doar pe locul 8 cu 14 puncte. „Leii” din Bănie pot termina însă anul pe primul loc, dacă se impun acasă cu Csikszereda.

Confruntarea dintre olteni și ciucani are loc astăzi, de la ora 20:00, și va fi transmisă în format LIVE TEXT de către Sport.ro. 

