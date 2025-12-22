Fostul arbitru Adrian Porumboiu a afirmat că brigada condusă de Istvan Kovacs a avut două greșeli majore de arbitraj la derby-ul FCSB - Rapid 2-1, ambele în favoarea roș-albaștrilor.

Adrian Porumboiu, analiză a arbitrajului din FCSB - Rapid 2-1

Porumboiu a susținut că, la faza penalty-ului giuleștenilor transformat de Alexandru Dobre, Daniel Graovac ar fi trebuit eliminat, nu să încaseze doar cartonașul galben.

Mai mult decât atât, la duelul dintre Hromada și Șut ar fi trebuit acordată o nouă lovitură de pedeapsă pentru giuleșteni, însă nu pentru fault. Fostul patron al defunctei FC Vaslui a sesizat un henț anterior comis de mijlocașul roș-albaștrilor.

„La penalty-ul dat la Rapid... Îmi pare rău că vorbim de brigada cu cea mai înaltă calificare din fotbalul românesc, chiar european și mondial. S-a întâmplat un lucru pe care nu-l înțeleg. Și eu vorbesc pe baza regulamentului. International Board vine cu precizări clare. Dacă un jucător scapă perpendicular sau acțiunea se petrece în afara careului, iar arbitrul consideră că e o fază iminentă de a marca, e clar că se acordă cartonaș roșu.

Venind în suprafața de pedeapsă, tot International Board a apreciat că nu e normal să aplici două sancțiuni, adică și penalty, și eliminare. Cu o excepție, iar aici sunt neplăcut surprins că Istvan Kovacs și ceilalți arbitri nu au pus în aplicare articolul 12. Acolo se spune că dai cartonaș galben când e un fault care are legătură cu mingea. De la această decizie, de a nu se da dublă sancțiune, sunt exceptate ținerile și împingerile, care nu au legătură cu lupta pentru balon.



Porumboiu: „Trebuia cartonaș roșu la Graovac”

Aici era clar! Trebuia cartonaș roșu la Graovac. Nu sunt dubii. Eu nu vorbesc așa, că nu am dormit aseară. Eu vorbesc pe text. Aștept cu mare plăcere să fiu contrazis de vreun arbitru sau de cineva din Comisie. Eu vorbesc de reguli scrise. Eu sunt doar un fost arbitru și stăpânesc bine regulile.

Repet, nu a fost un fault într-un duel pentru minge. E vorba de o acțiune îndreptată asupra jucătorului advers. E clar cartonaș roșu! Atacurile care nu sunt regulamentare și în duel pentru minge se sancționează cu fault și cartonaș galben, ca să nu fie dublă sancțiune. Exceptând ținerea și împingerea.

Mergând mai departe la duelul dintre Hromada și Șut. În opinia mea, nu e un duel la care să se dea penalty. Dar e un henț comis de Șut. Arbitrul și asistentul puteau fi prost plasați, dar cei din camera VAR trebuiau să intervină. Se vede foarte clar că Șut lovește mingea cu mâna dreaptă și îi schimbă direcția. E henț! Deci trebuia dat penalty. Nu sunt dubii. Mingea își schimbă traiectoria. Cum să nu fie penalty?

Eu vorbesc doar după regulile jocului. Nu am nicio legătură cu vreo echipă. Lucrurile sunt foarte clare. Nu e opinia mea, e o interpretare a regulilor. Eu explic fazele după reguli. Dacă s-or fi schimbat aseară... Eu sunt surprins, pentru că vorbim de arbitrul cel mai bine cotat”, a declarat Adrian Porumboiu, potrivit gsp.ro.

FCSB, învingătoare în derby-ul cu Rapid

FCSB a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 2-1, formația Rapid, în etapa a 21-a din Superligă. Olaru (24) și Tănase (75 p.) au punctat pentru campioana en-titre, iar Dobre (86 p.) a marcat pentru alb-vișinii.