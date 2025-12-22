Adrian Neaga (46 de ani), fost atacant la Steaua București/FCSB între anii 2001 - 2005 și 2007-2009, a afirmat despre campioana en-titre că și în sezonul actual are cel mai bun lot din Superligă.

Adrian Neaga, încrezător în FCSB

În ciuda rezultatelor sub așteptări din stagiunea curentă, Neaga a susținut că FCSB pornește cu prima șansă în orice meci din România pe care îl dispută.

Mai mult decât atât, „Rică” Neaga și-a exprimat convingerea că roș-albaștrii se vor califica în play-off la finalul sezonului regular și se vor lupta din nou pentru titlu.

Neaga: „Steaua are cel mai bun lot din Liga 1”

„Din punctul meu de vedere, Steaua are cel mai bun lot din Liga 1. Eu zic că la orice meci Steaua pleacă favorită.

Eu sunt sigur că Steaua va intra în play-off și se va bate la titlu în acest an”, a declarat Adrian Neaga, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

FCSB, echipa cu cea mai bună formă din România

După victoria cu Rapid, 2-1, FCSB a încheiat anul pe locul 9 în Superligă. Roș-albaștrii au 31 de puncte în 21 etape și se află la doar două „lungimi” distanță de Oțelul Galați, ocupanta locului 6.

După o primă parte a sezonului slabă, FCSB a devenit cea mai în formă grupare din primul eșalon. Roș-albaștrii sunt pe primul loc în clasamentul ultimelor 10 etape cu 21 puncte (6 victorii, 3 remize și un egal).

