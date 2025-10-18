FCSB e „mama răniților“, în acest sezon! Pentru că a devenit deja ceva normal: formațiile aflate în criză, în Superliga noastră, își cam revin după un meci cu campioana țării. Care nu refuză pe nimeni și cedează punctele cu o generozitate incredibilă!

Sâmbătă seară, FCSB a depășit însă toate așteptările! Pentru că a „reușit“ să le ofere celor de la Metaloglobus prima lor victorie pe prima scenă a fotbalului românesc! Până la partida cu FCSB, formația pregătită de Mihai Teja avea o linie catastrofală de clasament: 0 victorii, 3 egaluri, 9 înfrângeri, golaveraj 10-27, în 12 etape!

Sirianul Imad Kassas și-a învins bunul prieten

Dincolo de această „bombă“, cu victoria ultimei clasate în fața campioanei, ar mai fi de remarcat ceva. Și anume faptul că sirianul Imad Kassas, finanțatorul celor de la Metaloglobus, a reușit să-l învingă pe Gigi Becali, omul pe care îl admiră cel mai mult din fotbalul românesc.

„Eu cu Gigi sunt foarte bun prieten. Dar nu facem afaceri împreună! Mă cunosc cu el din timpul studenției. Ne duceam la el, toți arabii din România, și ne luam iaurt, brânză, carne de oaie. Și acum mă duc la meciurile FCSB-ului, stau la el în lojă. Avem o prietenie fără niciun interes, fără să avem vreo afacere împreună. Ne respectăm reciproc. Iar eu respect foarte mult ce a reușit el în fotbal. În România, toți au vrut să-l copieze. Unii au dat-o în bară. Eu sunt de părere că, în România, era nevoie de un <<nebun>> frumos, ca Gigi Becali, astfel încât fotbalul să meargă. Vă spun clar: dacă nu era Gigi, nu era nici Steaua! OK, echipa lui Gigi se numește FCSB acum, dar pentru mine cel puțin, Steaua, echipa care joacă în liga a doua, nu e Steaua. Echipa asta de liga a doua, înființată în 2015, a apărut în fotbal după mine. Îmi pare rău de această situație. În loc să fie ruptă în două, Steaua și FCSB, ar fi trebuit să fie o singură echipă“, a spus Imad Kassas pentru Sport.ro, la o zi după promovarea istorică a celor de la Metaloglobus, în luna iunie.

