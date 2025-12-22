Deși președintele Consiliului de Administrație, Mihai Stoica, a transmis public faptul că Alibec nu va mai continua în tricoul roș-albastru, fotbalistul a venit cu o variantă complet diferită. Atacantul, măcinat de accidentări în această perioadă de la revenirea la FCSB, susține că viitorul său nu a fost încă stabilit și că o discuție clară va avea loc abia săptămâna viitoare.



Versiuni diferite la campioană



Mai mult, Alibec a ținut să lămurească și zvonurile legate de o presupusă operație făcută fără știrea clubului, dar și relația cu patronul Gigi Becali.



„Nu mă gândesc la retragere. Încă nu am discutat nimic. Am văzut și eu ce s-a scris, dar nu am discutat nimic. Poate săptămâna viitoare. Pregătit nu sunt 100%, dar îmi trebuie câteva meciuri în picioare și o să îmi revin.



Nu este adevărat că m-am operat fără să știe clubul. I-am anunțat pe cei de la club, numai că a fost o neînțelegere. Am vorbit ulterior cu Meme și i-am explicat. A înțeles cum a stat treaba. Era o urgență. Am făcut și două antrenamente, dar am revenit prea târziu pentru ultimul meci.



Nu știu ce o să fac din ianuarie. Acum nu depinde de mine. Nu neapărat criticat de patron. Am spus că dacă vrea să îmi reproșeze ceva, să mă sune și să îmi spună mie direct. Suntem destul de maturi să ne înțelegem. Nu mă așteptam să fie așa rău, am venit cu gândul de a crește în carieră, dar am avut ghinion în Supercupă, m-am accidentat două luni și când am revenit nu am fost în cea mai bună formă”, a spus Denis Alibec la Digisport.



Revenit la FCSB din postura de jucător liber de contract pe 1 iulie 2025, Alibec a bifat apariții meteorice. În cele 13 meciuri în care a fost utilizat în toate competițiile, a adunat doar 346 de minute pe gazon. Bilanțul ofensiv este sărac pentru un „vârf” de calibru: a marcat un singur gol și a oferit două pase decisive.

