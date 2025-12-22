Darius Olaru și Florin Tănase au adus trei puncte mari pentru FCSB, care s-a apropiat de locurile de play-off și, implicit, de primele poziții din clasament. Pentru Rapid a marcat Alex Dobre, din penalty.



Rapid poate pierde poziția de lider din Superligă dacă Universitatea Craiova se va impune în meciul cu Csikszereda, ultimul din Superligă în acest an. Momentan, giuleștenii rămân ”lideri” și în topul favoritelor la titlu, în opinia bookmakerilor.



FCSB are acum o cotă de 6.50 și este văzută cu o șansă bună pentru al treilea titlu la rând, chiar dacă ocupă, în prezent, locul nouă, la doar două puncte de zona play-off-ului. Surpriza este reprezentată de CFR Cluj, care are o cotă mai bună decât Oțelul sau Universitatea Cluj, echipe care au, la prima vedere, șanse mai mari pentru un loc în ”TOP 6”, având în vedere clasamentul.



Cotele la titlu | Rapid rămâne favorită, chiar dacă a pierdut cu FCSB



Rapid - 2.60

Universitatea Craiova - 3

Dinamo București - 6

FCSB - 6.50

FC Botoșani - 15

CFR Cluj - 35

Oțelul Galați - 50

Universitatea Cluj - 50



Gigi Becali, după FCSB - Rapid 2-1: "Nu îmi mai e teamă deloc de play-off acum"



În ceea ce privește lupta la titlu, singura echipă de care se teme omul de afaceri este Universitatea Craiova, formație recent eliminată dramatic din Conference League.



"Am bătut pe Rapid, am venit la 4 puncte de ei dacă începe play-off-ul. Începe play-off-ul, mai sunt 10 meciuri. Noi putem să terminăm pe primul loc și sezonul regulat. Nu îmi mai e teamă deloc de play-off acum! Mare lucru! 7 puncte de Dinamo, 7 puncte de Botoșani. Botoșaniul o să vină sub noi. Podiumul vi-l garantez! Eu spun ce a spus Iftime: 'Vine crocodilul și ne înghite pe toți!'.



Dar noi nu suntem crocodili, ci lei. Craiova e principala adversară a noastră la titlu. Craiova are jucători valoroși, joacă fotbal frumos și e greu să poți să faci ce ai făcut cu Rapid, adică să o conduci cu 2-0. E o echipă valoroasă, puternică. Craiova n-a fost niciodată atât de valoroasă ca anul ăsta", a spus Gigi Becali, la Prima Sport.

