VIDEO Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi”

Ce le-a transmis Darius Olaru fanilor FCSB la scurt timp după plecare: „Sunt unul dintre voi” Stranieri
SPORT.RO
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Darius Olaru le-a transmis un mesaj suporterilor FCSB, imediat după ce s-a oficializat trecerea sa la formația belgiană Royale Union Saint-Gilloise.

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Darius OlaruFCSBUnion Saint Gilloise
Din articol

Fostul căpitan al roș-albaștrilor a ținut să le mulțumească susținătorilor pentru anii petrecuți împreună și pentru suportul oferit de-a lungul timpului.

„A venit momentul să-mi iau rămas-bun. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată și că ne-ați fost alături în momentele bune și cele mai puțin bune. A fost o onoare pentru mine să port culorile roș-albastre și să port banderola de căpitan. Vreau să susțineți în continuare echipa și nu uitați: eu sunt unul dintre voi. Hai, roș-albaștrii”, a transmis fotbalistul prin intermediul rețelelor de socializare.

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Darius Olaru, în FCSB - Metaloglobus / Foto Sport Pictures
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Un nou capitol în Belgia până în 2030

Echipa bucureșteană a confirmat marți despărțirea de mijlocașul în vârstă de 28 de ani. Jucătorul român a semnat un angajament valabil până în vara anului 2030.

În perioada de șase ani și jumătate în care a îmbrăcat tricoul FCSB, Olaru a strâns 257 de partide oficiale, timp în care a marcat 63 de goluri și a furnizat 41 de pase decisive. Palmaresul său la nivel de club include două titluri, o Cupă și două Supercupe ale României.

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