Fostul căpitan al roș-albaștrilor a ținut să le mulțumească susținătorilor pentru anii petrecuți împreună și pentru suportul oferit de-a lungul timpului.

„A venit momentul să-mi iau rămas-bun. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru susținerea necondiționată și că ne-ați fost alături în momentele bune și cele mai puțin bune. A fost o onoare pentru mine să port culorile roș-albastre și să port banderola de căpitan. Vreau să susțineți în continuare echipa și nu uitați: eu sunt unul dintre voi. Hai, roș-albaștrii”, a transmis fotbalistul prin intermediul rețelelor de socializare.