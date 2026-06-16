Transferat de la Petrolul pentru 250.000 de euro în urmă cu un an și jumătate, Zima a devenit liber de contract. FCSB a decis să-i rezilieze actuala înțelegere.

Cel mai probabil, goalkeeper-ul ceh și-a dorit să prindă un alt contract, la o echipă la care poate să primească mai multe șanse. Pe lângă Ștefan Târnovanu, la FCSB a fost preferat și tânărul Matei Popa, o soluție pentru regula U21.

Lukas Zima a plecat de la FCSB

În perioada petrecută la FCSB, Zima a reușit să bifeze zece meciuri pentru campioana din sezonul precedent.

”FCSB anunță rezilierea contractului cu Lukas Zima, portar care a făcut parte din familia roș-albastră in ultimul an și jumătate.

Goalkeeperul ceh în vârstă de 32 de ani a evoluat în zece partide oficiale în toate competițiile și are în palmares un titlu și o Supercupă a României. Clubul nostru îi mulțumește pentru contribuție și îi urează mult succes în continuare!”, a transmis FCSB.

Modificări importante la nivelul lotului

FCSB l-a pierdut în această vară și pe Alexandru Maxim (19 ani), care a părăsit definitiv clubul, semnând cu Universitatea Craiova. De asemenea, Ștefan Târnovanu își dorește să plece la o formație unde să prindă mai multe minute, după ce a pierdut postul de titular la începutul anului în favoarea lui Matei Popa, introdus pentru respectarea regulii U21.

Campania de mercato a adus despărțiri pe bandă rulantă. Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Baba Alhassan și Mamadou Thiam au plecat la final de contract. Căpitanul Darius Olaru a făcut pasul în Belgia, la Union Saint-Gilloise, în schimbul a 3 milioane de euro, în timp ce Mihai Lixandru poate fi cedat pentru 500.000 de euro. Totodată, fundașul stânga David Kiki urmează să primească propunerea de reziliere a contractului.