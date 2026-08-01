Steaua a refăcut gazonul din Ghencea imediat după plecarea FCSB

Gigi Becali s-a plâns de starea gazonului din Ghencea după meciul dintre FCSB și Auda din preliminariile Conference League. Starea precară a ierbii l-a determinat pe patronul roș-albaștrilor să mute următoarele partide de pe teren propriu pe arena „Arcul de Triumf”. Mai mult, omul de afaceri i-a acuzat pe administratorii complexului sportiv din Ghencea de rea-voință, susținând că aceștia au lăsat intenționat terenul pentru a-l descuraja să mai închirieze stadionul.

Pregătiri încheiate pentru debutul în Liga 2

La scurt timp după decizia patronului FCSB, conducerea clubului Armatei a intervenit prompt pentru refacerea gazonului. Procesul a fost accelerat și de debutul iminent al Stelei în noul sezon de Liga 2. Echipa din Ghencea urmează să primească vizita formației CSM Slatina, duminică, de la ora 16:00, în prima etapă a campionatului.

„Gazonul este într-o stare foarte bună, arată foarte bine, o să-l vedeți mâine!”, a transmis un oficial al clubului, pentru ProSport.