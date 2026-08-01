Steaua a refăcut gazonul din Ghencea imediat după plecarea FCSB

Gigi Becali s-a plâns de starea gazonului din Ghencea după meciul dintre FCSB și Auda din preliminariile Conference League. Starea precară a ierbii l-a determinat pe patronul roș-albaștrilor să mute următoarele partide de pe teren propriu pe arena „Arcul de Triumf”. Mai mult, omul de afaceri i-a acuzat pe administratorii complexului sportiv din Ghencea de rea-voință, susținând că aceștia au lăsat intenționat terenul pentru a-l descuraja să mai închirieze stadionul.
Pregătiri încheiate pentru debutul în Liga 2
La scurt timp după decizia patronului FCSB, conducerea clubului Armatei a intervenit prompt pentru refacerea gazonului. Procesul a fost accelerat și de debutul iminent al Stelei în noul sezon de Liga 2. Echipa din Ghencea urmează să primească vizita formației CSM Slatina, duminică, de la ora 16:00, în prima etapă a campionatului.
„Gazonul este într-o stare foarte bună, arată foarte bine, o să-l vedeți mâine!”, a transmis un oficial al clubului, pentru ProSport.
Ministrul Apărării anunță verificări
Acuzațiile de sabotaj lansate în spațiul public au ajuns și pe masa ministrului Apărării, Radu Miruță. Acesta a menționat că va solicita investigații suplimentare pentru a lămuri situația.
„Nu pot să vă validez cele invocate de dumneavoastră. Nu a ajuns la mine vreo informare că ar fi vreo astfel de problemă. Despre declarațiile unora sau ale altora îi las pe ei să și le asume pur și simplu așa cum le fac.
După ce a scăzut prețul închirierii stadionului, care fusese pus mai mare decât al stadionului Național, au venit solicitări de a fi închiriat, pentru că de fapt acolo era pus un preț intenționat pentru a nu juca nimeni. Nu discutăm dacă este mare sau dacă este mic, discutăm că este mai mare decât orice era posibil pe piață, pentru un stadion de o dimensiune mai mică.
Despre cele invocate de dumneavoastră, la mine, ca ministru, nu a ajuns vreun raport, vreo notificare sau vreo solicitare cu privire la aceste aspecte și dacă este vreo legătură între așa ceva și refuzul cuiva de a juca. O să mă interesez”, a spus Radu Miruță, potrivit sursei citate.