Paul Papp, în flăcări după 0-4 cu Craiova: ”Ne-au surclasat! Fizic, tactic, tehnic. O seară de coșmar”

Meciul a început la ora 21:30 și a avut loc pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Craiova - Petrolul a contat pentru etapa cu numărul 3 din sezonul regulat al Superligii României.

După meci, Paul Papp a ținut să puncteze faptul că echipa sa a fost dominată la toate capitolele.

Petrolul a pierdut cu 4-0 în fața Universității Craiova și în returul sezonului regulat al stagiunii precedente, dar și în Cupa României în decembrie 2025.

”O seară de coșmar, nu am fost pregătiți deloc chiar dacă toată săptămâna ne-am antrenat bine și Mister a pus la punct toate detaliile. În seara asta ne-au surclasat din toate punctele de vedere, fizic, tactic, tehnic. Craiova a arătat bine, nu a avut un tempo în plus, vreo 3 peste noi. Ce să zic, e o seară dureroasă.

Trebuie să ne revenim pentru că este a doua înfrângere pentru noi, suntem total dezamăgiți. Craiova a câștigat campionatul, ne-au surprins, am luat un gol în minutul 1, ce să zic? Când începi așa, e greu, mai ales pe terenul Craiovei. Știm că e bună acasă, veneau și ei după două înfrângeri. Ei au arătat bine, noi am arătat jalnic.

Acum vine meciul cu Oțelul. Ne-au bătut acasă în campionatul trecut cu 5-1, avem o revanșă de luată, mergem la Ploiești să ne pregătim. Nu mai vreau să pierd. Au venit mulți jucători, nu vreau să caut alibiuri că mai am nevoie de timp, tu ca persoană trebuie să dai 100% pe teren, să îți dai viața pe teren. Toată lumea a încercat.

Trebuie să recunoaștem că atât s-a putut acum, trebuie să ne pregătim mai bine. Am înțeles, și eu am duelul meu cu atacanții, și el s-a descărcat. Nu mai știu ce mi-a zis, dacă domnul Barbu a decis că nu merita, înseamnă că nu merita”, a spus Paul Papp după meci.