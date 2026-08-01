Cotat la 600.00 de euro de site-urile de specialitate, mijlocașul francez s-a despărțit la finalul stagiunii precedente de Dinamo, după ce a bifat două sezoane consistente la clubul din ”Ștefan cel Mare”.

La FCSB, Gnahore a bifat până acum apariții doar în turul 2 preliminar UEFA Europa Conference League. A fost titular în prima manșă cu FK Auda (2-3), în care a jucat 45 de minute, și a intrat pe parcurs în returul de la Riga (1-4), în care a consemnat doar 13 minute.

”Vă pare rău că Gnahore a semnat cu FCSB?” Dinamo a intervenit după ce francezul a debutat la fosta campioană

La VOYO SPORT 1, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a fost întrebat, printre altele, și despre Eddy Gnahore, care la Dinamo a bifat 97 de apariții, și-a trecut în cont șase goluri și a oferit cinci pase decisive.

Nicolescu a explicat că Dinamo nu privește cu regret plecarea lui Eddy Gnahore la FCSB și că decizia despărțirii de mijlocaș a fost una pe deplin asumată, urmând ca timpul să arate dacă alegerea clubului a fost inspirată.

”Vă pare rău că Gnahore a semnat cu FCSB?” Nu, din partea clubului nu. Pentru că clubul a asumat o decizie. Și de fiecare dată când clubul a asumat o decizie nu mai poate discuta despre asta.

Vom vedea dacă va fi o decizie bună sau proastă. Așa cum am văzut la celelatle decizii, legate de Politic, Musi. Toate celelalte decizii pe care clubul le ia sunt asumate și nu are rost să trăim în trecut”, a spus Nicolescu.

Gnahore a ajuns în România în 2024

Dinamo l-a transferat pe Eddy Gnahore din postura de jucător liber de contract în iarna lui 2024, de la Ascoli. Francezul a mai fost legitimat de-a lungul carierei sale la Amiens, WH Zall, Palermo, Napoli, Crotone, Carpi, Carrase.

Gnahore este un produs al academiilor CO Savigny Foot (10/2000-12/2003), FC Morangis/Chilly-Mazarin (01/2004-11/2005), Centre de Formation de Football de Paris (11/2005-09/2008), LB Châteauroux (09/2008–2009), Manchester City (2009-2010) și Birmingham City (2010-2011).

Intervenția telefonică a lui Andrei Nicolescu la MATINAL - VOYO SPORT 1