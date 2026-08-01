Lovitură grea în Bănie! Filipe Coelho a confirmat vestea proastă pentru olteni: OUT!

Lovitură grea în Bănie! Filipe Coelho a confirmat vestea proastă pentru olteni: OUT! Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova, a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 4-0, echipa Petrolul Ploiești, în etapa a treia din Superliga.

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Din articol

La finalul partidei, antrenorul Filipe Coleho și-a lăudat jucătorii și a răspuns întrebărilor despre situația jucătorilor Oleksandr Romanchuk și Assad Al-Hamlawi.

”Am luat cele 3 puncte și asta e important. Am câștigat, mai putem să ne îmbunătățim, când pierdem, nu e nimic terminat. E un proces, continuăm să muncim. Muncim în ritmul nostru, în fotbal sunt momente bune din care putem învăța.

E parte din fotbal, nicio echipă nu îndeplinește toate obiectivele. Mergem mai departe și încercăm să ne îmbunătățim. Nsimba a jucat 90 de minute în meciurile trecute, acum a marcat două goluri și a jucat 45 de minute. Trebuie să avem grijă de el cum avem și față de ceilalți.

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OUT pentru Europa League

În acest moment, nu. Vom vedea mâine, dar acum sunt OUT (n.r. - Romanchuk și Al-Hamlawi). Nu se antrenează cu grupul, vom vedea.

O vom analiza pe KuPS, deja am început să fac asta. Ne vom concentra de mâine pe ei. Mâine este ziua în care să ne gândim la acel meci, până acum ne-am gândit la Petrolul. Am avut o evoluție bună, dar nu perfectă”, a spus Coelho la finalul meciului.

De la revenirea Petrolului pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de nouă ori, de şase ori s-au impus craiovenii, un joc a fost câştigat de prahoveni, iar alte două partide s-au terminat la egalitate.

Universitatea a câştigat cu 4-0 ambele partide de pe teren propriu din acest campionat.

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