Radu Drăgușin, integralist contra lui Real Madrid! Ce notă a primit românul

Radu Drăgușin (24 de ani) a înregistrat a patra sa apariție în tricoul grupării viola. Deși madrilenii au preluat rapid conducerea partidei prin golurile marcate de Endrick și Ciria, italienii au reușit să restabilească egalitatea datorită reușitelor semnate de Piccoli și Kean.

Cifrele și nota lui Drăgușin

Sofascore a notat cu 6,9 prestația internaționalului român din centrul apărării. O notă peste media generală a formației din Serie A, stabilită la 6,68. La polul opus s-a aflat portarul David de Gea, care a primit cea mai mică notă de pe teren, 5,9, în timp ce atacantul Moise Kean a fost desemnat cel mai bun om al meciului, cu 7,8.

La capitolul statistică, stoperul român a atins balonul de 58 de ori pe parcursul partidei. A trimis 41 de pase precise dintr-un total de 46 de încercări, înregistrând un procentaj de reușită de 89%. În defensivă, Drăgușin a câștigat patru dintre cele cinci dueluri în care a fost implicat, a recuperat șase mingi, a interceptat o pasă și a bifat două respingeri.

Radu Drăgușin a ajuns la Fiorentina sub formă de împrumut, pentru care s-a plătit suma de 1,5 milioane de euro. În cazul în care va strânge 22 de prezențe în stagiunea 2026-2027 a campionatului italian, transferul său va deveni permanent în schimbul a 16,5 milioane de euro.