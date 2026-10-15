Aflată în a doua jumătate a clasamentului după 10 etape și la mare distanță în spatele liderului Dinamo, FCSB nu a mai avut răbdare cu Marius Baciu și l-a convins pe Laurențiu Reghecampf să revină la echipă, după rezilierea înțelegerii cu Esperance Tunis.

Florin Gardoș (37 de ani), fostul campion al României cu FCSB în primul ”mandat” al lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) la echipă, crede că Gigi Becali a dat lovitura cu readucerea tehnicianului.

Fostul internațional crede că antrenorul va redresa echipa în următoarea perioadă. Acesta a debutat cu dreptul în noul ”mandat”, după un 1-0 cu Oțelul Galați pe teren propriu.

Florin Gardoș are încredere în Laurențiu Reghecampf

„Și-a ales un moment foarte bun de a reveni. În 2012, când a venit prima oară, aveam o echipă foarte bună. Era un lot foarte bun, veneam după o perioadă în care s-au schimbat 14-16 antrenori. Pentru el, s-a potrivit perfect, a simțit că există o calitate în lot. Mi se pare că momentul e asemănător, mi se pare că lotul e bun.

Își va schimba și opinia, dacă echipa va începe să joace. Părerea mea e că lotul e bun, nu știu dacă e cel mai bun din campionat, dar e în primele trei. Momentul vine exact cu ce avea nevoie echipa acum. Eu am spus-o din primul moment, nu văd cum lucrurile nu pot merge spre bine.

A venit și pauza asta foarte bine. Trebuie doar răbdare, omogenitate, care va veni doar cu timpul, și e important să aibă rezultate pentru că atunci va avea răbdare și patronul”, a spus Florin Gardoș, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

FCSB, victorie cu Oțelul (1-0) la revenirea lui Laurențiu Reghecampf

Meciul a fost remarcat și de presa internațională, de o publicație dedicată fotbaliștilor din Insulele Capului Verde, care a evidențiat faptul că s-au aflat față în față doi frați din țara africană.

Joao Paulo, de la FCSB, a fost adversar cu Joao Paulino, legitimat la Oțelul Galați. Cei doi au început meciul ca rezerve, dar au intrat pe teren pe parcursul întâlnirii. Mijlocașul bucureștenilor și-a făcut apariția pe teren în minutul 56, iar fratele său a intrat în minutul 81.

”DUELUL GEMENILOR ÎN ROMÂNIA! Joao Paulo îl învinge pe Joao Paulino

În etapa a 11-a a Superligii României, FCSB (cu mijlocașul Joao Paulo) a învins Oțelul Galați (cu geamănul Joao Paulino), câștigând la o diferență mică (1-0).

Ambii frați gemeni au început meciul pe bancă, dar au fost introduși pe teren pe parcursul meciului. De asemenea, de remarcat faptul că pentru Oțelul Galați a jucat și atacantul internațional capverdian Patrick Fernandes, care a fost titular și a jucat toate cele 90 de minute”, a transmis publicația Kriol Fut.