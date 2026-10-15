Cele două grupări își dau întâlnire în prima rundă din faza ligii UEFA Conference League, pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Universitatea Craiova - Getafe va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Florin Gardoș a spus câte puncte va obține Craiova în Conference League: ”Nu are adversari de speriat”

Florin Gardoș, fost internațional român, consideră că Universitatea Craiova nu are adversari de temut în faza ligii din Conference League și consideră că formația dirijată de Filipe Coelho poate înregistra până la opt puncte în această ediție.

După meciul cu Getafe, oltenii le vor întâlni, în ordine, pe Inter Escaldes (22 oct.), Egnatia (5 nov.), Kairat Almaty (10 dec.) și Copenhaga (17 dec.)

”În afară de Brighton, ceilalți adversari nu mi se par de speriat. Au Inter Club d'Escaldes, o echipă din Andorra. Ca idee, acum trei luni, nouă ne-a fost propus un jucător de la ei în Liga 2.

Că au ajuns în Conference League, bravo lor, dar aici cred că e o diferență destul de importantă în favoarea noastră. Pe urmă, Egnatia e iarăși e o echipă care nu ne spune mare lucru.

Se pot obține niște puncte. Șapte, opt puncte pot să obțină”, a spus Florin Gardoș la VOYO SPORT LIVE.

Cosmin Contra surprinde înainte de Universitatea Craiova - Getafe: „Cu ei o să țin”

Fostul selecționer este legat profund de Getafe, la clubul din La Liga activând atât ca jucător, cât și ca antrenor. Dacă de obicei românii țin cu formațiile din SuperLiga în competițiile continentale, acest lucru nu se întâmplă și în cazul lui Contra.

Mai exact, tehnicianul a mărturisit că va fi fanul lui Getafe în partida din UEFA Conference League. Cosmin Contra și-a motivat decizia surprinzătoare prin trecutul său la formația de lângă Madrid.

„Pentru Gică Craioveanu e un meci mai special. El a jucat la Craiova și Getafe. Gică o să țină cu Craiova, iar eu cu Getafe. Chiar dacă e o echipă românească și îmi doresc să facă un rezultat bun, am jucat 5 ani acolo, am fost antrenor un an.

Ciprian Marica m-a ajutat să salvez echipa într-un an foarte greu. E o echipă de LaLiga, nu joacă un fotbal plăcut ochiului, dar e foarte eficient, primește foarte puține goluri. E o echipă incomodă, agresivă. Craiova, dacă prinde o zi bună, le poate pune probleme celor de la Getafe”, a declarat Cosmin Contra la VOYO SPORT LIVE.