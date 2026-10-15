EXCLUSIV Costel Pantilimon a numit greșelile lui Gianluigi Donnarumma din Manchester City - PSG 2-4: „Nu ți le acceptă nimeni”

Costel Pantilimon a numit greșelile lui Gianluigi Donnarumma din Manchester City - PSG 2-4: „Nu ți le acceptă nimeni” Liga Campionilor
Alexandru Hațieganu
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Manchester City - PSG 2-4 a fost unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din etapa a doua a grupei unice din Champions League.

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Costel Pantilimon, fost portar al gazdelor, a analizat, la VOYO SPORT LIVE, evoluția lui Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma, sub lupa lui Costel Pantilimon  

Pantilimon a scos în evidență că Donnarumma a încasat două goluri în care a intervenit nepotrivit pentru nivelul său. 

El s-a referit la primul gol încasat de la Doue din afara careului, la colțul scurt, din cauza unui plasament deficitar și la golul al patrulea, când a respins șutul lui Akliouche, tot din afara careului, doar în propria poartă.

Pantilimon: „Sunt scăpări pe care la nivelul lui nu ți le acceptă nimeni”

„Într-adevăr, a avut câteva intervenții nepotrivite pentru nivelul lui. Cel puțin la primul gol și al patrulea nu te aștepți să aibă asemenea scăpări. Nu aș putea să spun că sunt greșeli majore, dar sunt scăpări pe care la nivelul lui nu ți le acceptă nimeni. 

Se poate întâmpla oricui. Nu cred că e nici singurul, nici ultimul care va avea goluri de genul acesta încasate. În același timp, cred că s-a ridicat la nivelul așteptărilor tuturor din momentul în care a venit la City”, a declarat Costel Pantilimon, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Costel Pantilimon

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Costel Pantilimon, unul dintre portarii români cu un CV impresionant

Costel Pantilimon (39 de ani) s-a format la Aerostar Bacău, de unde a fost descoperit de Poli Timișoara în 2006. Manchester City l-a adus în 2011 de la clubul bănățean, plătind în schimbul serviciilor sale 3,8 milioane de euro. 

Portarul cu 27 de selecții pentru naționala României este singurul fotbalist din istoria țării noastre care a câștigat Premier League. A realizat această performanță alături de „cetățeni” în două rânduri, în sezoanele 2011-2012 și 2013-2014. 

Din 2014, de când și-a încheiat socotelile cu Manchester City, fostul internațional român a mai evoluat pentru echipele Sunderland, Watford, Deportivo la Coruna, Nottingham Forest, Omonia și Denizlispor. De la formația turcă s-a retras pe 31 martie 2021. 

  • 54 de meciuri a strâns Costel Pantilimon în Premier League, în care a încasat 77 de goluri și a menținut poarta intactă în 18 rânduri.
  • 6 milioane de euro a fost cea mai mare cotă de piață a sa, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.
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