Costel Pantilimon, fost portar al gazdelor, a analizat, la VOYO SPORT LIVE, evoluția lui Gianluigi Donnarumma.

Gianluigi Donnarumma, sub lupa lui Costel Pantilimon

Pantilimon a scos în evidență că Donnarumma a încasat două goluri în care a intervenit nepotrivit pentru nivelul său.

El s-a referit la primul gol încasat de la Doue din afara careului, la colțul scurt, din cauza unui plasament deficitar și la golul al patrulea, când a respins șutul lui Akliouche, tot din afara careului, doar în propria poartă.

Pantilimon: „Sunt scăpări pe care la nivelul lui nu ți le acceptă nimeni”

„Într-adevăr, a avut câteva intervenții nepotrivite pentru nivelul lui. Cel puțin la primul gol și al patrulea nu te aștepți să aibă asemenea scăpări. Nu aș putea să spun că sunt greșeli majore, dar sunt scăpări pe care la nivelul lui nu ți le acceptă nimeni.

Se poate întâmpla oricui. Nu cred că e nici singurul, nici ultimul care va avea goluri de genul acesta încasate. În același timp, cred că s-a ridicat la nivelul așteptărilor tuturor din momentul în care a venit la City”, a declarat Costel Pantilimon, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.