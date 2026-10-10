Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, de la 21:30, pe Arena Națională, în runda cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT și pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Ultima întâlnire dintre FCSB și Oțelul Galați a avut loc în play-out-ul stagiunii precedente, când gruparea roș-albastră s-a impus atunci la București cu 4-0 împotriva moldovenilor.

FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT de la 21:30

George Roman va fi la ”centru” sâmbătă seară pe Arena Națională, primind ajutor de la tușe din partea lui Romică Bîrdeș și Raul Ghiciulescu. Alina Peșa va fi arbitrul de rezervă, iar Andrei Ioniță, observatorul de arbitri.

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După zece etape în clasament, FCSB, preluată de Laurențiu Reghecampf în pauza internațională, a bifat până acum trei victorii, trei remize și patru eșecuri și află pe locul 11 cu 12 puncte.

Oțelul Galați, în schimb, e pe 14 la două lungimi în spatele grupării roș-albastre. Moldovenii au două rezultate pozitive, patru de egalitate și patru negative.