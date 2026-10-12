FCSB, în presa internațională! Ce a surprins după victoria cu Oțelul

FCSB, în presa internațională! Ce a surprins după victoria cu Oțelul Superliga
SPORT.RO
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FCSB a început cu dreptul în mandatul lui Laurențiu Reghecampf.

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Partida FCSB - Oțelul Galați s-a încheiat 1-0, pe Arena Națională, la debutul lui Laurențiu Reghecampf în al treilea mandat pe banca bucureștenilor. Gruparea gazdă a încheiat seria rezultatelor negative, dar ”a fost ajutată” și de eliminarea lui Habib Sylla, din minutul 54.

Apoi, unicul gol al meciului a fost înscris de un jucător venit de pe bancă, Alexandru Stoian, care a punctat cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Vali Crețu.

FCSB, victorie cu Oțelul (1-0) la revenirea lui Laurențiu Reghecampf

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Meciul a fost remarcat și de presa internațională, de o publicație dedicată fotbaliștilor din Insulele Capului Verde, care a evidențiat faptul că s-au aflat față în față doi frați din țara africană.

Joao Paulo, de la FCSB, a fost adversar cu Joao Paulino, legitimat la Oțelul Galați. Cei doi au început meciul ca rezerve, dar au intrat pe teren pe parcursul întâlniri. Mijlocașul bucureștenilor și-a făcut apariția pe teren în minutul 56, iar fratele său a intrat în minutul 81.

DUELUL GEMENILOR ÎN ROMÂNIA! Joao Paulo îl învinge pe Joao Paulino

În etapa a 11-a a Superligii României, FCSB (cu mijlocașul Joao Paulo) a învins Oțelul Galați (cu geamănul Joao Paulino), câștigând la o diferență mică (1-0).

Ambii frați gemeni au început meciul pe bancă, dar au fost introduși pe teren pe parcursul meciului. De asemenea, de remarcat faptul că pentru Oțelul Galați a jucat și atacantul internațional capverdian Patrick Fernandes, care a fost titular și a jucat toate cele 90 de minute”, a transmis publicația Kriol Fut.

Joao Paulo, aproape să fie transferat de la FCSB

Joao Paulo, fotbalist care a reprezentat Capul Verde la Campionatul Mondial, a avut o ofertă importantă. Gigi Becali a dezvăluit că pe numele mijlocașului a venit o ofertă de două milioane de euro, însă a refuzat-o. Motivul? Echipa ar fi arătat chiar mai slabă fără fotbalistul venit de la Oțelul Galați.

Am avut ofertă de două milioane de euro pe el acum o lună. Din străinătate, două milioane. Suma e bună, dar sunt praf. Să mă fac şi pulbere? E o situaţie atât de delicată încât nu mai iei în calcul banii”, a declarat Gigi Becali,

Joao Paulo (28 de ani) a făcut primii pași în fotbal la Sporting Praia, iar ulterior a mai fost legitimat la Maria da Fonte, Leca, Feirense și Sheriff Tiraspol, ca în vara lui 2025 să ajungă la Oțelul.

Internaționalul din Capul Verde a rezistat doar jumătate de sezon la Galați, FCSB plătind în februarie 2026 nu mai puțin de 600.000 de euro pentru transferul său. De la acel moment, Joao Paulo a adunat 29 de meciuri la formația patronată de Gigi Becali și a reușit să marcheze 5 goluri.

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