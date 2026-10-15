Astăzi, de la ora 16:00, foștii internaționali Florin Gardoș și Costel Pantilimon sunt invitații lui Cristi Pintea la VoyoSport Live.

Emisiunea este difuzată de la ora 16:00 și poate fi urmărită în direct pe VOYO SPORT 1.

„Secretul” Universității Craiova înainte de meciul cu Getafe, numit la VoyoSport Live

Întrebat la emisiunea de ieri despre meciul cu ibericii, Bogdan Lobonț a expus că avantajul principal al oltenilor este terenul propriu. În ciuda faptului că se anunță un sold-out pe „Ion Oblemenco”, Bogdan Lobonț a amintit de faptul că Getafe are un antrenor foarte bun, iar Universitatea Craiova trebuie să presteze un joc european.

„Poate profita de prezența unui Oblemenco extrem de călduros. Din ce am văzut, se anunță un sold-out pe Oblemenco. Totuși, tribunele de pe stadion nu ar trebui să influențeze ceea ce fac ei.

Echipa e condusă de un antrenor admirabil. În perioada de mercato au vândut cei mai buni jucători, dar au reușit să suplinească foarte bine. Getafe mi se pare o echipă pragmatică, iar el pare că pregătește jocurile ca să controleze adversarul prin ceea ce face el, nu prin ceea ce face adversarul.

Cred că mâine seară vor face același lucru! Vin după o înfrângere cu Barcelona. Ca să obțină ceva pozitiv, Craiova trebuie să joace un fotbal de nivel european”, a declarat Bogdan Lobonț la VOYO SPORT LIVE.