OUT de la FCSB! Campioana se pregătește de o nouă despărțire

Andrei Vlad a fost transferat de Gigi Becali în vara anului 2017 de la CSU Craiova pentru suma de 400.000 de euro, la vârsta fragedă de 18 ani.

După plecarea lui Bălgrădean la CFR Cluj în vara lui 2020, Andrei Vlad urma să fie titular inconstestabil pentru roș-albaștri pentru următoarele două sezoane care urmau să vină.

Vlad, aproape de plecare

Andrei Vlad a fost a doua opțiune în lotul celor de la FCSB în actuala stagiune. Elias Charalambous și Mihai Pintilii s-au folosit de serviciile lui Ștefan Târnovanu, în detrimentul portarului de 25 de ani. Vlad a jucat un singur meci în sezonul 2023/24, cu Rapid, în ultima etapă a play-off-ului, scor 2-0.

Portarul mai are contract cu FCSB până în iarnă.

Conform AS.ro, Andrei Vlad ar dori să părăsească gruparea roș-albastră, iar discuțiile privind contractul și viitorul său la FCSB vor urma să aibă loc în decursul acestei săptămâni.

Andrei Vlad: "Viitorul meu este incert"

„Viitorul meu este incert, îmi doresc să joc, asta am declarat mereu, sunt aici, am contract până în iarnă, îl respect și după vom vedea ce se va întâmpla. Vorbiți cu conducerea echipei de oferte. Nu cred că am acceptat statutul de rezervă, am fost nevoit, nu înseamnă că am acceptat. Sunt perioade dificile în cariera unui sportiv, dar asta este”, a spus Andrei Vlad, după Rapid – FCSB 2-0.

Basarab l-a făcut praf pe Andrei Vlad, după meciul cu Rapid

"Nu accepţi să fii rezervă, dar după ce ai văzut meciul ăsta, l-ai lua pe undeva?

Îl judec după meciurile alea care l-au scos din poartă. Şi după un an, şi înainte, cam la fel sunt toate meciurile. El vede lucrurile: <<Mergem înainte>>, dar cum naiba vezi înainte când tu o iei numai înapoi", a spus Basarab Panduru, potrivit Orangesport.