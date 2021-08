Clujenii, pregătiți de infernul de la Belgrad! "Știm ce ne așteaptă acolo"

Campioana a reușit a cincea victorie din tot atatea partide.

Clujenii au trecut destul de rapid peste șocul eliminării din preliminariile Champions League și s-au impus în fața celor de la Farul, in etapa a 5-a a Ligii. Bălgrandean, folosit titular de Marius Șumudică, crede că ardelenii au câștigat pe merit meciul, în ciuda finalul bun de partidă a elevilor pregătiți de Gică Hagi.

"Am muncit pentru aceasta victorie, cred ca meritam, tinand cont de numarul de ocazii pe care l-am avut in prima repriza. Au avut si ei pe final, dar cred ca noi am fost cei care au fost mai buni și am reușit să câștigăm această partidă, chiar și cu puțin noroc.

Am crezut ca mingea aia lunga va ajunge la mine, nu s-a intamplat asta, bine ca nu am luat gol. Trebuie sa mergem cu un moral bun acolo, tinand cont ca stim ce ne va astepta la Belgrad", a spus Cristi Bălgrădean.