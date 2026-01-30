Denis Alibec este noul jucător al celor de la Farul, după o scurtă perioadă petrecută la FCSB. Gigi Becali și-a declarat nemulțumirea față de atacantul adus de la echipa constănțeană în mai multe rânduri și a decis să îl lase să plece.



FCSB e istorie pentru Denis Alibec: „Clubul nostru îi mulțumește” Alibec a semnat cu Farul, după ce campioana României l-a lăsat liber de contract pentru a semna cu echipa lui Ianis Zicu. Plecarea atacantului de 35 de ani a fost anunțată oficial de FCSB, iar Farul a postat anunțul de revenirea al lui Alibec. Citește și: 4 jucători de la FCSB, oferiți la o rivală din Superliga! Anunțul lui Gigi Becali „Campionii României anunță transferul lui Denis Alibec la Farul Constanța.

Clubul nostru îi mulțumește atacantului în vârstă de 35 de ani pentru contribuție și îi urează mult succes”, a transmis FCSB pe Facebook.



La câteva minute mai târziu a apărut și anunțul oficial al echipei lui Gică Hagi.

„Denis is back! Denis Alibec este de astăzi noul jucător al Farului, după ce clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB privind transferul jucătorului. În vârstă de 35 de ani, împliniți la începutul acestei luni, Denis revine la Constanța pentru a patra oară, la echipa care I-a format și alături de care a devenit campion național în cel mai frumos sezon din istoria clubului, 2022-2023. Experimentatul atacant cu 45 de partide în tricoul echipei naționale se va alătura echipei începând de duminică și ar putea debuta chiar la meciul de miercuri, împotriva celor de la Dinamo. Bun venit, Denis, și un drum cât mai lung alături de echipa de suflet !”, au transmis cei de la Farul Constanța în aplicația clubului. 14 partide a adunat atacantul de 35 de ani în tricoul lui FCSB, reușind doar un gol și două pase decisive. 500.000 de euro este cota lui Denis Alibec, conform site-ului de specialitate TRansfermarkt.com.

