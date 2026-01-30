Unirea Slobozia a anunţat vineri transferul fundaşului elveţian de origine cameruneză Marc Tsoungui, liber de contract din luna noiembrie, când s-a despărţit de gruparea armeană Ararat Erevan.
"Bine ai venit, Marc Tsoungui!
Fundaşul născut în Camerun şi crescut în Elveţia, în vârstă de 23 de ani, se alătură echipei noastre.
Clubul nostru îi urează bun venit şi mult succes!", informează gruparea ialomiţeană.
Marc Tsoungui, la Unirea Slobozia
Marc Tsoungui, fost internațional de tineret elvețian, a mai evoluat în cariera sa la echipele Napoli (Primavera), Lausanne-Sport, FC Stade-Lausanne-Ouchy şi Ararat Erevan.
Fundaşul este al cincilea transfer realizat de Unirea Slobozia în această iarnă, după Alexandru Albu (Chindia Târgovişte), Teodor Lungu (Petrocub Hînceşti), Laurenţiu Vlăsceanu (UTA, via FCSB) şi Guy Dahan (Zimbru Chişinău).