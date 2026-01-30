Unirea Slobozia a anunţat vineri transferul fundaşului elveţian de origine cameruneză Marc Tsoungui, liber de contract din luna noiembrie, când s-a despărţit de gruparea armeană Ararat Erevan.

"Bine ai venit, Marc Tsoungui!

Fundaşul născut în Camerun şi crescut în Elveţia, în vârstă de 23 de ani, se alătură echipei noastre.

Clubul nostru îi urează bun venit şi mult succes!", informează gruparea ialomiţeană.

Marc Tsoungui, la Unirea Slobozia

