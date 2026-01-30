Jucătorul sârb Jug Stanojev (26 de ani) a semnat vineri un contract cu gruparea din Superligă, Universitatea Cluj. Stanojev vine de la Kairat Almaty, alături de care a jucat în Liga Campionilor.

Jug Stanojev, prezentat oficial de „U” Cluj

Clujenii au anunţat transferul amintind, în primul rând, de traseul european al jucătorului, în sezonul curent.

„Din Champions League, la ”U”: Jug Stanojev este noul jucător „studenţilor”. FC Universitatea Cluj a ajuns la un acord cu Kairat Almaty pentru transferul fotbalistului sârb de bandă dreaptă Jug Stanojev (26 de ani).

Acesta a evoluat în ultimele două sezoane pentru formaţia kazahă, alături de care a câştigat două titluri de campion şi a ajuns în faza principală din UEFA Champions League.

Cinci meciuri pentru Stanojev în Liga Campionilor

Deşi a lipsit în cadrul preliminariilor din cauza unor accidentări, fotbalistul care poate juca atât în extrema dreaptă, cât şi în partea stângă, dar şi în poziţia de fundaş lateral, a evoluat în cinci partide din faza grupei Champions League, împotriva celor de la Sporting Lisabona, Real Madrid, FC Copenhaga, Olympiacos şi Club Brugge. În urmă cu două zile, Stanojev a fost în lotul lui Kairat pentru partida de pe Emirates cu Arsenal Londra.



La nivel internaţional, Stanojev are şapte apariţii în tricoul ţării sale, în cadrul selecţionatelor U17 (un meci, un gol), U18 (un meci) şi U19 (cinci meciuri, un gol). Jucătorul de bandă a fost convocat şi la reprezentativa U21, dar nu a bifat nicio partidă la această categorie de vârstă.



Cea mai mare parte a carierei, petrecută în ţara natală”, scrie în comunicatul oficial, publicat de U Cluj.



