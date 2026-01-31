Ștefan Baiaram este fotbalistul care a avut o ascensiune fulminantă în ultimele sezoane și chiar dacă o perioadă a avut de suferit din cauza accidentărilor, după plecarea lui Alexandru Mitriță, fotbalistul de 23 de ani a devenit ”vioara întâi” la formația din Bănie.

Augsburg nu va face o ofertă oficială pentru Ștefan Baiaram

În această stagiune, Ștefan Baiaram a contribuit cu 11 goluri și patru pase decisive în 33 de meciuri.

Universitatea Craiova a primit deja o ofertă importantă pentru Ștefan Baiaram în această iarnă. Steaua Roșie Belgrad a făcut o ofertă de 5 milioane de euro pentru atacantul cotat la 4,5 milioane de euro, propunere refuzată însă de olteni, dar și de jucător, care a spus deschis că își dorește mai întâi să câștige titlul cu Universitatea Craiova înainte de a pleca.

Fotbalistul a mărturisit însă că cel mai probabil va părăsi formația din Bănie în vară.

În ultimele zile, Augsburg s-ar fi interesat de Ștefan Baiaram, însă nemții de la fussballtransfers.com susțin că gruparea din Bundesliga nu a pregătit încă o ofertă concretă și, cel mai probabil, nu va veni o ofertă până la finalul perioadei de transferuri, pentru că Augsburg a împrumutat deja doi atacanți în această iarnă, pe Michael Gregoritsch de la Brondby și Rodrigo Ribeiro, de la Sporting Lisabona.

Ce a spus Ștefan Baiaram despre plecarea de la Universitatea Craiova

”Am avut o discuție cu conducerea, am avut o ofertă, am vorbit să rămân, nu este momentul. Vreau să iau campionatul și la vară sigur voi pleca. Vreau să iau campionatul, nu m-am gândit la alte lucruri. Dacă simțeam că nu am șanse la acest obiectiv, cu siguranță plecam”, a spus Ștefan Baiaram

