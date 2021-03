Fanii dinamovisti au dat detalii despre organizarea super amicalului cu Dinamo Kiev! Ce rol a avut Mircea Lucescu

Dinamo va juca pe 27 martie un meci amical cu Dinamo Kiev.

Partida a fost organizata de suporteri si face parte din campania initiala de program DDB care are drept scop strangerea banilor necesari pentru obtinerea licentei. Fanii au pus la vanzare bilete virtuale la meciul care se va juca pe stadionul Olimpic din Kiev, care are o capacitate de 70.000 de locuri.

Fanii dinamovisti au povestit cum s-a ajuns ca acest meci sa se organizeze. Surse din apropierea programului DDB au explicat ca Mircea Lucescu a avut un rol determinant in aceasta 'operatiune' si de asemenea a contat foarte mult si distanta foarte mica pe care Dinamo ar urma sa o aiba de parcurs pana in Ucraina.

"Ne doream un meci pe un stadion mare, de nivelul Arenei Nationale, pentru a pune in vanzare bilete virtuale. Am vazut ca am putut sa realizam multe sold out-uri in Liga 1 si nu ne-a fost teama. De asemenea, am vrut ca echipa sa nu calatoreasca prea mult, sa jucam intr-o tara apropiata. Dinamo Kiev si Mircea Lucescu a fost varianta pe care nu trebuia sa o ratam.

Stadionul este mare, de 70.000 de locuri, deci putem sa facem bani seriosi, intalnim tot o formatie cu numele de Dinamo, plus ca e si nea Mircea Lucescu implicat. Chiar noi l-am sunat pe Lucescu sa-i propunem acest amical, am pus mana pe telefon, am vorbit iar dansul a acceptat imediat si ii multumim. Apoi, nea Mircea a vorbit cu patronul lor, Igor Surkis, care si-a dat si el imediat acceptul", au spus surse apropiate DDB potrivit ProSport.

Amicalul dintre Dinamo Kiev si Dinamo se va juca pe 27 martie, in pauza prilejuita de meciurile echipei nationale cu Macedonia de Nord, Germania si Armenia. Pana atunci, echipa antrenata de Ionel Gane mai are de disputat doua meciuri in Liga 1, pe teren propriu cu FC Arges si in deplasare cu Poli Iasi.