SFARSITUL unei ere?! Asa ceva nu s-a mai intamplat de 16 ani in Champions League pentru Messi si Ronaldo! Record NEGATIV al starurilor din fotbal

Astfel, nici Ronaldo si nici Messi nu vor evolua in sferturile de finala ale celei mai importante competitii europene intercluburi.

Acest lucru nu s-a mai intamplat din sezonul 2004/05. Atunci, Ronaldo juca la Real Madrid, care era eliminata de Juventus, iar Messi rata calificarea cu Barcelona in Final 8-ul Champions League in fata lui Chelsea.

In acest sezon, Juventus a fost eliminata de FC Porto, scor general 4-4, iar Barcelona le-a cedat campionilor Frantei, PSG, cu scorul general de 5-2.

No Cristiano Ronaldo & Leo Messi in the Champions League quarter-finals for the 1st time since 2004/05...