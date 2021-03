Eroul lui PSG impresioneaza! "Stiu ca trece prin momente dificile!" Cui ii dedica Keylor Navas parada de la penalty-ul lui Messi

Keylor Navas a fost omul decisiv al lui PSG in meciul retur cu Barcelona, incheiat 1-1.

Un moment crucial al partidei s-a petrecut in prelungirile primei reprize, cand Keylor Navas a aparat penalty-ul executat de Messi. In eventualitatea unui gol, parizienii tremurau in repriza secunda, Barcelona avand nevoie de doar doua goluri pentru a duce meciul in prelungiri.

Fostul portar al lui Real Madrid a anuntat ca ii dedica parada de la lovitura de 11 metri lui Sergio Rico, portarul de rezerva al echipei din Paris.

"Vreau sa dedic interventia de la penalty lui Sergio Rico, care trece prin niste probleme cu familia sa", a spus Keylor Navas dupa partida.

PSG s-a calificat cu scorul de 5-2 la general si se alatura lui Liverpool, Porto si Borussia Dortmund in sferturile Champions League, iar Pochettino si jucatorii spera sa reuseasca sa se impuna in actuala competitie, dupa ce in sezonul precedent au pierdut finala in fata lui Bayern Munchen.

