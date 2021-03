Descoperire INCREDIBILA facuta de doua femei in timpul unei plimbari! Au gasit epava unui avion prabusit in urma cu aproape 80 de ani

Ce parea o plimbare normala s-a transformat intr-o adevarata provocare pentru doua femei din Scotia.

Descoperirea incredibila s-a produs in timpul unei plimbari pe munte. Cele doua femei s-au aratat socate de ceea ce au gasit si spun ca nu se asteptau la asa ceva.

"Eu si prietena mea am descoperit o epava a unui avion in plimbarea noastra, ceea ce e de necrezut. Nu-mi venea sa cred cat de mult din el este inca acolo, iar unele parti erau inca intacte. Eu si prietena mea am explorat toate dealurile din zona noastra.

Puteai sa te gandesti ca asa ceva nu poti sa gasesti, mai ales dupa atata timp", a spus una dintre femei in postarile de pe internet.

Dupa mai multe cercetari, oamenii legii au ajuns la concluzia ca avionul era unul care a apartinut Fortelor Aeriene Britanice si s-a prabusit pe 21 aprilie 1948, conform Daily Record.

