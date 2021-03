Surpriza TOTALA dupa ce a eliminat-o pe Barcelona din Champions League! Cu cine a vrut Mbappe sa faca schimb de tricouri

PSG a eliminat-o pe Barcelona in optimile Champions League, scor general 5-2.

Din cele 5 goluri reusite de francezi in poarta lui Ter Stegen, 4 i-au apartinut lui Mbappe, trei in meciul tur si unul in aceasta seara, pe teren propriu, din penalty.

Dupa calificarea in sferturile celei mai importante competitii intercluburi din Europa, francezul a luat pe toata lumea prin surprindere cand a ales sa faca schimb de tricouri cu unul dintre pustii Barcelonei.

Cand l-a vazut pe Pedri venind spre el, Mbappe si-a dat jos tricoul si i l-a intins tanarului fotbalist, care era imbracat cu geaca dupa ce a fost scos de pe teren in minutul 79.

Pedri a luat imediat bluza in maini si a inceput sa se dezbrace pentru a-i intoarce cadoul. Mbappe l-a ajutat, tinandu-i geaca, iar apoi a luat tricoul si a plecat spre vestiare.

Kylian Mbappe and 18-year-old Pedri swap shirts after PSG vs. Barcelona. Two of Europe's brightest young talents ???? pic.twitter.com/862fBPXv4o — Football on BT Sport (@btsportfootball) March 10, 2021