Reactia lui Borja Valle dupa ce i-a adus lui Dinamo a doua victorie in acest sezon de Liga 1! Ce a postat spaniolul pe Instagram

Dinamo a reusit prima victorie din acest sezon de Liga 1 in fata lui FC Voluntari.

Echipa care este deocamdata antrenata de Cosmin Contra a castigat cu 3-0 in fata ilfovenilor. Spaniolul Borja Valle a fost omul meciului, el reusind sa inscrie doua goluri si sa ofere o pasa decisiva. La Dinamo situatia este inca dezastruasa. Jucatorii sunt neplatiti, clubul are in continuare datorii, iar noii investitori nu par dispusi sa trimita banii prea curand.

Dupa aceasta victorie, Borja Valle postat un mesaj pe Instagram cu trimitere la investitorii de la Dinamo care nu si-au respectat promisiunile.

"Soarta, mereu capricioasa, trebuie sa te invete ca atunci cand ataci fara adevar sau fara motiv, atat in viata cat si in fotbal, atacul ramane un simplu act lipsit de valoare", a scris spaniolul pe contul sau Instagram.

Dinamo se afla locul 14 in clasament, cu 9 puncte dupa 11 etape, departe de playoff, obiectivul pe care il fixase Pablo Cortacero cand a preluat clubul Dinamo.