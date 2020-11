"Incepe desfiintarea lui Dinamo 'spaniol'" Presa din Spania anunta PROBLEMELE de la Dinamo! Ce scriu ibericii 

Problemele de la Dinamo au aparut in presa din Spania dupa ce Cortacero nu si-a tinut promisiunea.

Desi a promis ca va trimite o suma de bani in cursul saptamanii trecute, Cortacero nu s-a tinut de cuvant, iar asta a dus la deciziile lui Jesus Arco, fizioterapeutul si George Neagu, preparatorul fizic, de a pleca de la club.

Dinamo a aparut din nou in presa din Spania, accentul punandu-se pe problemele imense de la club pe care spaniolul Cortacero intarzie sa le rezolve. In cotidianul AS a aparut un articol in care a fost explicata situatia clubului si a jucatorilor spanioli adusi de Cortacero.

"Dinamo cel spaniol incepe sa se dezintegreze. Faptul ca presedintele, Pablo Cortacero, nu si-a tinut promisiunile a dus la deciziile lui Jesus Arco si George Neagu de a abandona clubul. In fata unei situatii atat de critice, mai multi jucatori iau in calcul o decizie asemanatoare", anunta AS.