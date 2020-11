Victorie pentru Mircea Lucescu cu 15 jucatori indisponibili! Dinamo Kiev ramane pe primul loc in Ucraina

Dinamo Kiev a castigat cu 2-0, contra lui Inhulets, intr-un meci din etapa a zecea a campionatului din Ucraina.

Baietii lui Mircea Lucescu au deschis scorul in minutul 5 prin Garmash. Shaparenko a inchis tabela in minutul 80 si a punctat pentru 2-0. Din cauza accidentarilor si a COVID-19, Dinamo Kiev a avut 15 jucatori indisponibili. Tudor Baluta a fost bagat in teren de Mircea Lucescu in minutul 90, in locul lui Garmash, jucatorul care a marcat primul gol al partidei.

Dinamo Kiev este lider in Ucraina cu 23 de puncte dupa 10 meciuri disputate. Principala contracandidata la titlu, Sahtior, este pe pozitia secunda, cu 19 puncte, dar cu un meci mai putin jucat.