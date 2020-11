"Vor fi depunctati si nu cred ca vor lua licenta anul viitor!" Verdict HORROR pentru Dinamo din partea unui fost jucator

Dinamo are datorii uriase si risca sa fie depunctata in cazul in care banii nu vin pana la finalul lunii.

Un fost jucator de la Dinamo a tras un semnal de alarma. Valentin Lazar a declarat ca echipa risca sa nu mai primeasca licenta in sezonul viitor, dezvaluind ca a pastrat legatura cu fostii sai coechipieri care il suna frecvent sa-l intrebe daca si-a primit banii.

Fotbalistul legitimat in prezent la Al Shahania a spus ca vorbeste si cu Puljic in fiecare saptamana, acesta marturisindu-i ca este foarte dezamagit de promisiunile nerespectate ale investitorilor spanioli.

"Vorbesc cu Puljic saptamana de saptamana. E dezamagit, a crezut ca se vor rezolva problemele astea in momentul in care a venit noua conducere, dar cred eu ca restantele salariale sunt chiar mai mari acum, mai mult de 3 luni de zile. Majoritatea jucatorilor care au plecat ma suna sa ma intrebe daca eu am incasat banii, pentru ca ei se judeca si au procese pe rol.

Eu am facut doar o notificare, ei au 10 zile sa imi spuna ce se va intampla cu suma de bani pe care o am de primit. Astept sa imi dea avocatul un raspuns. Din cate stiu, daca nu platesc pana la finalul lunii vor fi depunctati si nu cred ca vor lua licenta sezonul viitor. Eu le-am facut doar o notificare, pe baza licentei. Restul jucatorilor au procesele pe rol de cateva luni.

Imi doresc ca Dinamo sa nu intre in faliment. Daca acesti spanioli vor accepta sa dea clubul, probabil suporterii il vor prelua si vor gasi oameni de mult mai mare calitate decat cei care sunt acum

Toti jucatorii care nu si-au luat salariile de 6 luni se vor judeca pentru banii astia si vor pleca. Nu vor juca un an de zile fara bani. Vor reveni la conditiile de dinainte, cu 5.000 - 6.000 de euro pe luna cum a fost in perioada insolventei cu domnul Negoita", a declarat Lazar, potrivit DigiSport.