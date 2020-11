Mircea Lucescu, aproape o SUPER LOVITURA! Oferta importanta pentru unul dintre atacantii lui Dinamo Kiev! Doua cluburi din Serie A il vor

Unul dintre jucatorii lui Mircea Lucescu este aproape de un transfer important.

Vladyslav Supryaga a atras atentia a doua cluburi din Serie A, care vor incerca sa-l transfere in perioada de mercato din aceasta iarna.

AC Milan ar fi dispusa sa ofere 7 milioane de euro pentru el, potrivit jurnalistilor ucraineni de la Sport, inca acum a intrat pe fir si Bologna.

Atacantul in varsta de 20 de ani, care joaca in premiera in Champions League, are un start bun de sezon, reusind pana acum 3 goluri si 5 assist-uri pentru Dinamo Kiev.

Daca mutarea lui Supryaga in Serie A se va realiza, aceasta ar fi prima reusita importanta a clubului in era lui Mircea Lucescu.