Inca o PROBLEMA pentru Dinamo! Unul dintre cei mai buni jucatori din meciul cu Voluntari s-a ACCIDENTAT: "Sunt la spital!"

Dinamo a reusit sa se impuna cu 3-0, in fata lui FC Voluntari.

Marco Ehmann a fost titular intreaga partida contra ilfovenilor si a fost unul dintre cei buni jucatori in meci. Fundasul in varsta de 20 de ani a suferit o accidentare si a ajuns la spital. El a fost una dintre suprizele lui Cosmin Contra in linia defensiva, iar fotbalistul din Stefan cel Mare s-a ridicat asteptarilor si a avut o evolutie buna. In timpul meciului, Ehmann a incasat o lovitura in zona umarului si ar putea lipsi in meciul din Cupa Romaniei cu Viitorul, programat pe 28 noimebrie.

"M-am lovit in meciul de aseara si sunt la spital. Am problemele la ligamentele umarului si mi-a fost recomandat si trebuie sa fac repaus 7-10 zile. Nu stiu daca voi juca cu Viitorul Constanta, asta voi discuta cu antrenorul si cu cadrele medicale", a declarat fundasul "cainilor" pentru doardinamo.ro.

Marco Ehmann a fost adus in Stefan cel Mare in 2018, iar inainte de a fi oprit in lotul actual al echipei, fundasul central a fost imprumutat la Viitorul si la CSM Resita.