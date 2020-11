Vis implinit pentru Dinamo! Cand ar putea incepe lucrarile pentru un nou stadion! Anuntul oficial al MAI

Dinamovistii ar urma sa-si vada visul cu ochii.

Potrivit unui comunicat emis de Ministerul Afacerilor Interne, au fost demarate procedurile pentru construirea unei noi arene de fotbal in cadrul complexului din Stefan cel Mare.

Autoritatile au afirmat ca momentul in care lucrarile vor fi incepute este foarte aproape, insa nu au clarificat daca arena se va construi pe locul actualului stadion sau unde a fost Velodromul.

"Ministerul Afacerilor Interne, impreuna cu Compania Nationala de Investitii, a demarat procedurile pentru construirea unei noi Arene de Fotbal, moderne si cu capacitate marita pentru suporteri, tot in cadrul actualului Complex Sportiv Dinamo", au notat oficialii MAI, care si-au exprimat, in cadrul aceluiasi comunicat de presa, ingrijorarea fata de situatia in care se afla clubul in prezent:

"Privim cu ingrijorare situatia actuala de la FC Dinamo si asiguram suporterii si pe toti jucatorii care au dus faima acestui club in intreaga lume, ca suntem deschisi la orice forma de dialog si de organizare pentru binele echipei Dinamo."

Stadionul Dinamo ar fi trebuit modernizat in cadrul proiectului pentru EURO 2020, insa din cauza problemelor juridice si a faptului ca arena nu a fost deocamdata cedata celor de la CNI, planul a fost suspendat pentru moment.

Dupa ce se va stabili cine este proprietarul arenei, lucrarile vor putea demara.