Solutia de care dinamovistii nu voiau sa auda! "Uneori e mai bine sa tai raul din radacina si sa pleci din Liga 5!" 

Un fost jucator de la Dinamo trage un semnal dur de alarma.

Ovidiu Burca a declarat ca, din punctul lui de vedere, cea mai buna solutie pentru Dinamo ar fi un nou inceput, in Liga 5.

Fotbalistul care a jucat in tricoul "cainilor rosii" intre 2002 - 2005 a spus ca este dezamagit de investitorii spanioli care nu isi respecta promisiunile.

"Cand am vazut ca intr-un final au venit niste oameni care pareau ok, mi s-a parut ca Dinamo intra intr-o zona profesionista. L-am vazut si pe Cosmin Contra, am zis ca lucrurile sunt ok.

Din pacate, lucrurile ne fac sa credem contrariul. N-am ce sa comentez, nu stiu mai mult decat a aparut in presa. Nu stiu daca e mai bine sa o iei de la zero, nu e usor. E clar ca Dinamo se afla intr-o situatie fara iesire. Daca nu onorezi promisiunile pe care le-ai facut, cu o suma mare de bani, nu vad alta solutie.

Uneori e mai bine sa tai din radacina si pleci de la Liga 5, decat sa ramai si te trezesti mereu cu alte probleme", a declarat Ovidiu Burca, potrivit Digi Sport.

Dinamo a reusit vineri prima victorie dupa 6 etape in Liga 1, scor 3-0 cu FC Voluntari, si a urcat pe locul 14 in clasament, cu 9 puncte.