Florin Stângă a răbufnit! Discurs incendiar după înfrângerea usturătoare cu FC Voluntari

Florin Stângă a recunoscut că este o seară neagră și că echipa sa nu și-a atins potențialul, adăugând că nu este momentul să se tragă concluzii negative.

Reacția tehnicianului prahovenilor după înfrângerea cu FC Voluntari

Antrenorul a asigurat suporterii că echipa nu se va confrunta cu retrogradarea și că are încredere deplină în jucătorii săi. În ciuda dezamăgirii, Stângă a menționat că este normal ca echipele mari să mai întâmpine înfrângeri și a invocat exemplul altor cluburi care s-au confruntat cu momente dificile.

Totodată, a recunoscut că este nevoie de îmbunătățiri și a cerut susținerea suporterilor pentru a depăși acest moment delicat.

”Este o seară neagră. Nu ne-a ieșit nimic. Ne-am dezamăgit suporterii. Trebuie să o uităm. La pauză, i-am încurajat și le-am spus că putem să întoarcem rezultatul. Am încredere totală în jucătorii mei. Aș vrea să le cer scuze suporterilor. Toate echipele mari au mai luat bătaie.

Petrolul nu este la retrogradare. E normal ca suporterii să ne huiduie. Suporterii și-au susținut mereu echipa. Normal că sunt probleme. Ce să spună Botoșani sau Dinamo? Țicu este căpitanul echipei. Trebuie să depășească acest moment.”, a declarat Florin Stângă, la sfârșitul partidei din "Ilie Oană".

Paul Papp: ”Cel mai slab meci”

După meci, Paul Papp, fundașul celor de la Petrolul, a fost extrem de dezamăgit de scorul final, adăugând că vina este și a jucătorilor, nu doar a antrenorului.

”Cel mai slab meci de când sunt eu aici. Nu am jucat pe poartă deloc, fără intensitate... Trebuie să reglăm aceste probleme. A fost umilitor. Așa e la fotbal, sunt momente și momente. Trebuie să strângem rândurile, caracterele puternice se văd la greu. Mie-mi place să joc așa.

În vestiar (n.r.- la pauză) am vorbit și am zis să facem orice să dăm un gol, după aia poate să mai dăm unul și încă unul, dar în seara asta fotbalul ne-a pedepsit. Am încasat golurile foarte ușor. Am fost foarte naivi, n-am arătat nimic în seara aceasta.

E normal să fim cu moralul la pământ, am fost umiliță, dar trebuie să renaștem, să ridicăm capul din pământ și să le arătăm tuturor că s-au înșelat. E greu (n.r.- să fie ironizați de suporteri), dar e un joc de bărbați. Trebuie să faci față presiunii. Nu antrenorul e de vină. Niciodată! Noi am fost slabi, nu am făcut ce ni s-a transmis de pe margine”, a declarat Papp, după meci

