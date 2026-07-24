Maxime Sivis (28 de ani) a plecat de la Dinamo după primul meci din acest sezon, scor 0-1 cu Petrolul Ploiești, și a fost prezentat la noua sa echipă, FK Orenburg, locul 12 din prima ligă a Rusiei.

În cursul zilei de vineri, 24 iulie, rușii au anunțat, prin intermediul canalelor oficiale de comunicare, că Sivis este noul lor jucător. Pentru a-l transfera de la Dinamo, cei de la Orenburg au plătit 700.000 de euro.

Maxime Sivis, prezentat la FC Orenburg

„FC Orenburg și Dinamo București au ajuns la un acord privind transferul fundașului dreapta la clubul nostru.

Sivis este un produs al academiei lui Angers. De-a lungul carierei a evoluat pentru Quevilly-Rouen, Concarneau, Red Star și Guingamp.

Din 2024, Maxime a reprezentat-o pe Dinamo București. În sezonul trecut, el a disputat 36 de meciuri, în care a marcat de două ori și a oferit patru pase decisive. Îl salutăm pe primul francez din istoria lui Orenburg! Bun venit, Maxime!”, a transmis clubul.

Potrivit statisticilor din ultimele două sezoane, Maxime Sivis își încheie parcursul la formația bucureșteană cu 71 de apariții oficiale. În această perioadă, apărătorul a înscris două goluri și a oferit patru pase decisive.

700.000 de euro este cota fundașului dreapta, conform site-ului de specialitate Transferamrkt.com.