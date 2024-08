Cea mai dură reacție, după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Am făcut un joc execrabil!"

Cele două echipe și-au dat întâlnire vineri, 16 august, pe stadionul din Clinceni, în cadrul etapei #6 din Superliga României.

Scorul a fost deschis de ialomițeni în minutul 29 de către Jordan Gele. Egalarea avea să vină chiar înainte de sfârșitul primei reprize, în minutul 39, prin Rădulescu. Tabela a fost fixată de către Tudorie, în minutul 77.

Petrolul a câștigat, dar echipa e nemulțumită: "Am făcut un joc execrabil!"

La sfârșitul celor 90 de minute, Paul Papp, veteranul fotbalului autohton, a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Fundașul în vârstă de 34 de ani s-a declarat bucuros de victorie și a recunoscut calitatea jocului băieților lui Adrian Mihalcea, dar ceva l-a nemulțumit: jocul colegilor săi în ultima parte a meciului.

„A fost un meci împotriva unei echipe bune, care și-a arătat valoarea în primele etape. Să nu uităm că a bătut la Farul, 3 puncte importante împotriva unei contracandidate de-a noastră la retrogradare, pentru că toată lumea zice așa. Dar nu, nu cred că suntem acolo. Nu ne gândim la play-off, ne gândim la fiecare meci și la ce o să iasă.

(n.r - despre cartoșul roșu) Ne-am șicanat amândoi. Eu, ca fundaș central, trebuie să îmi controlez atacantul, să am o mână pe el ca să pot lua distanța necesară pentru a interveni. Am pus mâna, el a dat o dată, am mai pus o dată mâna, m-am apropiat de el și m-a lovit. Eu cred că e indiscutabil acest cartonaș roșu; niciodată nu am dat cu cotul și nu am fost un jucător care să lovească în figură. Cred că e meritat. Mă bucur că am luat cele 3 puncte, chiar dacă am făcut un joc slab. După 2-1, am făcut un joc execrabil, nu am mai ținut de minge, ne-am văzut cu sacii în căruță. Trebuie să tragem o învățătură din asta. Puteam să pierdem cele 3 puncte. Suntem o echipă de băieți muncitori și vom vedea ce va ieși la final. Eu sper să ne salvăm de la retrogradare.

Eu îi las pe conducători să vorbească; treaba noastră e să jucăm fotbal și cam atât”, a declarat Paul Papp, după meci.

