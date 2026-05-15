Cristi Săpunaru arată cu degetul un conducător de la Rapid pentru situația echipei: ”A fost invizibil!”

Chiar dacă a recunoscut că lovitura de pedeapsă ratată în final de piteșteni a lăsat un gust amar în vestiar, portarul Cătălin Straton a amintit că tot Ricardo Matos a calificat-o pe FC Argeș în play-off și a subliniat că atacantul este prietenul său.

Cătălin Straton l-a apărat pe Ricardo Matos

„A fost un meci unde, per total, să zicem că am ieșit echitabil. Acest penalty ratat ne-a lăsat așa un gust amar. Rapidul a jucat bine prima repriză. Mă bucur că am făcut un meci bun și că mi-am făcut treaba. Sper din tot sufletul să nu se mai vorbească de chestia cu vârsta, pentru că sunt băiat profesionist și îmi doresc să joc.

Nu îmi doresc să plec de la Pitești, ci eu vrea să rămân aici. Sper să am mai multe șanse să joc. Mai am un an de contract. Mă pregătesc la fiecare antrenament, sunt un băiat pozitiv și sunt un om de grup. Ca orice fotbalist, îmi doresc să joc până mă voi lăsa. Doar vreau să joc.

Straton, despre Matos: „Este prietenul și va rămâne prietenul meu”

Voi vedea cu antrenorul de portari ce am greșit și ce nu am greșit în acest meci. Da, e un gust amar, dar același jucător (n.r.- Matos) ne-a calificat în play-off, cu golul acela cu Dinamo. Chiar nu are rost să căutăm vinovați. Este prietenul și va rămâne prietenul meu indiferent dacă ratează un penalty sau dă gol.

Cred că puteam mult mai mult în acest play-off, dar cred că s-a făcut aproape maximum. Poate reușeam să mai facem 3-6 puncte în plus. Sunt multe meciuri pierdut la limită. Nu a venit cineva să zic că ne-a dominat”, a declarat Cătălin Straton, la flash-interviuri, potrivit digisport.ro.

Caseta meciului

Rapid: Aioani - Onea, D. Ciobotariu, Paşcanu, Sălceanu - T. Christensen, K. Keita, Grameni (Hromada 65') - Moruţan (Al. Dobre 74'), D. Paraschiv (Koljic 65'), Borza (Hazrollaj 77'). Antrenor: Constantin Gâlcă

Cartonaşe galbene: Raţă 20', Bettaieb 43', Rober Sierra 55' / Paşcanu 3', D. Ciobotariu 10', Sălceanu 53', K. Keita 77'

Arbitri: George Roman - Alexandru Filip, Ionuţ Neacşu

Arbitri VAR: Horia Mladinovici - Andrei Antonie

Au marcat: Bettaieb 64' și 72' / Pașcanu 36', Paraschiv 52'

Rapid, out din lupta pentru cupele europene

FC Argeș - Rapid București 2-2, duel contând pentru etapa a noua din play-off-ul Superligii, a stabilit definitiv cine sunt cele patru echipe care vor reprezenta România în următorul sezon din cupele europene.

Piteștenii erau deja scoși din ecuație din punct de vedere matematic și oricum nu aveau licența pentru a participa într-una dintre întrecerile fotbalistice de pe „Bătrânul continent”.

Giuleștenii sperau încă la un miracol, dacă ar fi obținut două victorii în ultimele două etape, iar Dinamo ar fi pierdut de fiecare dată.

Prin urmare, Rapid (locul 5, 33 de puncte) și FC Argeș (locul 6, 31 de puncte) se vor lupta în ultima rundă doar pentru a evita ultima poziție din play-off.

Așadar, Universitatea Craiova (46 de puncte), „U” Cluj (45), CFR Cluj (41) și Dinamo (37) sunt echipele care vor participa din partea României în cupele europene.