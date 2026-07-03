Echipa antrenată de Bogdan Andone s-a impus prin golurile marcate de Patrick Dulcea (18), Michael Idowu (23, 53) şi Ricardo Matos (33).

FC Argeş a învins formaţia slovenă de ligă secundă NK Jadran Dekani cu scorul de 4-0 joi, la Zrece, în ultimul meci al piteştenilor în stagiul de pregătire din Slovenia.

FC Argeş a început cu: Cătălin Straton - Dorinel Oancea, Evagoras Antoniou, Mario Tudose, Florin Borţa - Rober Sierra, Eduard Cotea, Ionuţ Rădescu - Michael Idowu, Ricardo Matos, Patrick Dulcea.

Bogdan Andone a rulat tot lotul echipei în repriza a doua.

”FC Argeș a deschis scorul în minutul 18, în urma unui contraatac excelent. Servit perfect de Ricardo Matos, Patrick Dulcea a șutat cu încredere și l-a învins pe portar deschizând scorul.

Minutul 23 a adus al doilea gol al argeșenilor. Lansat de Patrick Dulcea din propria jumătate, Ionuț Rădescu a făcut un schimb de pase cu Ricardo Matos în careul advers, apoi i-a așezat mingea lui Mike Idowu, care a înscris cu o lovitură de cap plasată la colțul scurt.

Băieții lui Bogdan Andone și-au mărit avantajul în minutul 33. Patrick Dulcea a speculat o greșeală a apărării adverse, a recuperat balonul și i l-a oferit lui Ricardo Matos în poziție ideală, iar acesta a finalizat pentru 3-0.

În minutul 53, vulturii au înscris pentru 4-0. Florin Borța a trimis o minge în careu din apropierea colțului terenului, iar Mike Idowu, atent și bine poziționat, a profitat de neatenția apărării adverse și a înscris fără ezitare”, a postat la final clubul din Pitești.

FC Argeş a câştigat şi primele două meciuri test din Slovenia, 2-0 cu FK Cukaricki şi 5-2 cu KF Vllaznia Shkoder.

Info, foto și video: Fotbal Club Argeș Pitești