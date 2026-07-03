VIDEO FC Argeș a făcut spectacol în Slovenia! Patru goluri în jumătate de oră

FC Argeș a făcut spectacol în Slovenia! Patru goluri în jumătate de oră Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Piteștenii au încheiat stagiul de pregătire.

TAGS:
FC ArgesBogdan AndonePatrick DulceaMichael IdowuRicardo Matos
Din articol

FC Argeş a învins formaţia slovenă de ligă secundă NK Jadran Dekani cu scorul de 4-0 joi, la Zrece, în ultimul meci al piteştenilor în stagiul de pregătire din Slovenia.

Echipa antrenată de Bogdan Andone s-a impus prin golurile marcate de Patrick Dulcea (18), Michael Idowu (23, 53) şi Ricardo Matos (33).

FC Argeș - Jadran Dekani 4-0 - filmul meciului

FC Argeş a început cu: Cătălin Straton - Dorinel Oancea, Evagoras Antoniou, Mario Tudose, Florin Borţa - Rober Sierra, Eduard Cotea, Ionuţ Rădescu - Michael Idowu, Ricardo Matos, Patrick Dulcea. 

Bogdan Andone a rulat tot lotul echipei în repriza a doua.

”FC Argeș a deschis scorul în minutul 18, în urma unui contraatac excelent. Servit perfect de Ricardo Matos, Patrick Dulcea a șutat cu încredere și l-a învins pe portar deschizând scorul.

Minutul 23 a adus al doilea gol al argeșenilor. Lansat de Patrick Dulcea din propria jumătate, Ionuț Rădescu a făcut un schimb de pase cu Ricardo Matos în careul advers, apoi i-a așezat mingea lui Mike Idowu, care a înscris cu o lovitură de cap plasată la colțul scurt.

Băieții lui Bogdan Andone și-au mărit avantajul în minutul 33. Patrick Dulcea a speculat o greșeală a apărării adverse, a recuperat balonul și i l-a oferit lui Ricardo Matos în poziție ideală, iar acesta a finalizat pentru 3-0.

În minutul 53, vulturii au înscris pentru 4-0. Florin Borța a trimis o minge în careu din apropierea colțului terenului, iar Mike Idowu, atent și bine poziționat, a profitat de neatenția apărării adverse și a înscris fără ezitare”, a postat la final clubul din Pitești.

FC Argeş a câştigat şi primele două meciuri test din Slovenia, 2-0 cu FK Cukaricki şi 5-2 cu KF Vllaznia Shkoder.

Info, foto și video: Fotbal Club Argeș Pitești

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei
ARTICOLE PE SUBIECT
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
Pierdere mare pentru FCSB! Fotbalistul de la Campionatul Mondial s-a transferat la Wolfsburg
ULTIMELE STIRI
Gestul făcut de naționala Portugaliei, la un an după moartea lui Diogo Jota
Gestul făcut de naționala Portugaliei, la un an după moartea lui Diogo Jota
Scandalos! Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!”
Scandalos! Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!”
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: "O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns"
Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: "O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns"
Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3!
Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Programul și rezultatele meciurilor de la Campionatul Mondial din 2026! Surprize imense în meciurile din 16-imi

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Dramatism uriaș în Portugalia - Croația: FIFA a venit cu un comunicat după golul anulat din minutul 90+13

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Mercato vară 2026 | Aici ai toate transferurile realizate de echipele din Liga 1

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Lovitură grea pentru FCSB! A venit anunțul: ”Nu este încântat!”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Portughezii au descris într-un singur cuvânt meciul cu Croația: ”E cel mai potrivit, altul nu există”

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă

Golgheterii de la Mondial: Mbappe l-a egalat pe Messi în topul marcatorilor de la CM 2026! Haaland și Kane stau la pândă



Recomandarile redactiei
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Universitatea Craiova a dat lovitura! Suma fabuloasă încasată din vânzarea de abonamente
Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: "O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns"
Kopic, frapat după ce FIFA l-a premiat pe Cristiano Ronaldo: "O decizie ciudată! La concluzia asta am ajuns"
Scandalos! Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!”
Scandalos! Altercație între delegația Egiptului și poliția din Dallas: „Nu mă împinge!”
Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3!
Golgheterul care le-a refuzat pe Dinamo și Craiova a semnat în Liga 3!
Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!
Disputat de FCSB, Dinamo și Rapid, decarul ”autentic” a ales și a semnat deja contractul!
Alte subiecte de interes
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Primul antrenor din Superligă dat afară în noul sezon: ”Mulțumim și mult succes!”
Primul antrenor din Superligă dat afară în noul sezon: ”Mulțumim și mult succes!”
Bogdan Andone, OUT de la FC Botoșani! Valeriu Iftime s-a înțeles cu noul antrenor
Bogdan Andone, OUT de la FC Botoșani! Valeriu Iftime s-a înțeles cu noul antrenor
Abia instalat de FRF, noul selecționer și-a convocat fiul la lot! Echipa națională se pregătește pentru preliminariile Euro
Abia instalat de FRF, noul selecționer și-a convocat fiul la lot! Echipa națională se pregătește pentru preliminariile Euro
FC Argeș SHOW cu șapte goluri în amicalul cu Vllaznia Shkoder!
FC Argeș SHOW cu șapte goluri în amicalul cu Vllaznia Shkoder!
CITESTE SI
Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

stirileprotv Radar fals, din două doze de bere, pus într-o Dacia pe marginea drumului de un localnic exasperat. Apare chiar și pe Waze

Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

protv Patrizia Reggiani, „văduva neagră” a familiei Gucci și cea care a orchestrat asasinatul fostului ei soț, ar putea moșteni peste 20 de milioane de euro

Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

stirileprotv Noi detalii șocante din dosarul azilelor ilegale din Bihor. Ce a găsit DIICOT la percheziții. Viorel Pașca: „Niște tâmpenii”

Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

stirileprotv Prețul legumelor a scăzut drastic în plin sezon. Castraveții au ajuns să coste 50 de bani/kg, iar roșiile, 3 lei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Fizziev vs Torres


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Kape vs Horiguchi


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Freedom 250


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Muhammad vs Bonfim


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Song vs Figueiredo


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!