FCSB are trei "diamante" in lot! Jucatorii de viitor pe care Teja trebuie sa ii tina la echipa: "Sa se bazeze pe ei in viitor!" Pont pentru noul antrenor

FCSB are jucatori pe care trebuie sa conteze si sa ii pastreze in continuare la echipa, pentru ca au viitor.

Fostul antrenor al stelistilor, Nicolae Dica, a vorbit despre jucatorii de viitor pe care ii are Romania in acest moment, iar trei dintre numele pe care le-a amintit se afla in echipa antrenata, in prezent, de Mihai Teja.

Poate fi un pont al lui Dica pentru Mihai Teja.

Nicolae Dica a enumerat cativa jucatori care au mare potential si pot ajunge foarte sus.

"Eu il vad pe Dennis Man, care este un jucator interesant, Hagi este un jucator bun, Baluta, Florinel Coman. Avem multi jucatori interesanti in acest moment, jucatori de viitor. Chiar si Morutan, care si el de cand a venit la Steaua a avut momente in care a avut evolutii bune", a spus Nicolae Dica la Telekom.

De asemenea, fostul tehnician al FCSB-ului a declarat ca Olimpiu Morutan nu ar trebui sa fie dat spre imprumut de stelisti si a explicat de ce este important ca el sa ramana la echipa.

"Sincer, nu l-as vedea (n.r. imprumutat), pentru ca in aceste sase luni in care am fost la Steaua, el a jucat. Mai sunt aceste sase luni in care odata cu inceperea campionatului antrenorul se va baza pe el. Apoi, de la anul, sunt jucatorii nascuti in '98, '99, 2000, sub 21 de ani, care trebuie sa joace si au nevoie de Morutan", a explicat Dica.