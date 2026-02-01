VIDEO Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc

Dezavantajat fără știrea lui? Ce l-a făcut pe Alcaraz să se revolte în timpul finalei Openului Australian, după o oră de joc
Marcu Czentye
Carlos Alcaraz a purtat o discuție în contradictoriu cu oficialii Openului Australian, după ce a egalat la seturi, 1-1, în finala cu Novak Djokovic.

Arena Rod Laver Novak Djokovic Carlos Alcaraz Australian Open 2026 finala australian open acoperis
Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) s-au neutralizat în primele două manșe, reușind câte două break-uri pe serviciile oponentului și comițând un număr infim de erori neforțate: 4, respectiv 5, în seturi încheiate în oglindă, 6-2, 2-6.

Un prim moment tensionat, important, din punct de vedere psihologic, în finala Australian Open 2026, a avut loc după 69 de minute de joc, când tabela a arătat echilibru la seturi.

Alcaraz i-a criticat pe organizatori pentru că au tras acoperișul, fără să îi anunțe pe finaliști

Imediat după ce a egalat la seturi, Carlos Alcaraz a observat că oficialii turneului au luat decizia de a trage acoperișul cu câțiva centimetri în plus peste Arena Rod Laver, o decizie chestionabilă, având în vedere că la Melbourne nu există risc de precipitații, în această zi.

În timp ce Djokovic a ieșit de pe teren pentru o pauză de toaletă, Alcaraz s-a plâns, transmițând că decizia nu e corectă, mai ales pentru că a fost luată fără ca jucătorii să fie anunțați.

Djokovic și Alcaraz, seturi în oglindă, în prima parte a finalei de la Melbourne

Cu cinci centimetri mai scund decât Djokovic, Alcaraz poate fi dezavantajat de această schimbare, care crește viteza jocului și, în consecință, l-ar putea ajuta mai mult pe jucătorul sârb, în game-urile de serviciu, însă impactul total al acestei mutări nu ar trebui să se dovedească hotărâtor, având în vedere că nu constă într-o închidere completă a acoperișului.

Finala Australian Open 2026 continuă live text pe www.sport.ro.

Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz și Juan Carlos Ferrero / Foto: Imago Images
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
Transylvania Open 2026 (31 ianuarie - 7 februarie), transmis în exclusivitate de VOYO!

Emma Răducanu, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea vor fi principalele favorite la câștigarea trofeului pus în joc la Cluj-Napoca.

