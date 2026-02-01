Novak Djokovic (38 de ani, 4 ATP) și Carlos Alcaraz (22 de ani, 1 ATP) s-au neutralizat în primele două manșe, reușind câte două break-uri pe serviciile oponentului și comițând un număr infim de erori neforțate: 4, respectiv 5, în seturi încheiate în oglindă, 6-2, 2-6.

Un prim moment tensionat, important, din punct de vedere psihologic, în finala Australian Open 2026, a avut loc după 69 de minute de joc, când tabela a arătat echilibru la seturi.

Alcaraz i-a criticat pe organizatori pentru că au tras acoperișul, fără să îi anunțe pe finaliști

Imediat după ce a egalat la seturi, Carlos Alcaraz a observat că oficialii turneului au luat decizia de a trage acoperișul cu câțiva centimetri în plus peste Arena Rod Laver, o decizie chestionabilă, având în vedere că la Melbourne nu există risc de precipitații, în această zi.

În timp ce Djokovic a ieșit de pe teren pentru o pauză de toaletă, Alcaraz s-a plâns, transmițând că decizia nu e corectă, mai ales pentru că a fost luată fără ca jucătorii să fie anunțați.

